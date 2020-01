Calciomercato Napoli: accordo tra Inter e Mertens ormai ad un passo

Calciomercato Napoli: pare ormai vicino l’accordo tra Dries Mertens e l’Inter per la prossima stagione. Il belga è in scadenza di contratto coi partenopei e quindi potrebbe finire ai nerazzurri a parametro zero.

Una stagione sicuramente non da tramandare ai posteri per il Napoli di Aurelio De Laurentis che, decimo in classifica in campionato, è attualmente impegnato negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Perugia.

Proprio la Coppa Nazionale, almeno per quanto riguarda le competizioni entro confine, è l’unica ancora di salvezza alla quale la squadra di Gennaro Gattuso può ancora appendersi. Infatti con una zona Champions che pare, almeno per il momento, inarrivabile, vincere la Coppa Italia potrebbe essere l’unico modo, per gli Azzurri, di compensare, in un certo qual modo, un cammino in campionato, fin qui, disastroso.

Si, ci sono gli ottavi di Champions contro il Barcellona, ma l’impresa è ardua, specie se bisognerà affrontare un impegno così complicato senza Dries Mertens, attualmente infortunato. Il belga infatti ha saltato sia la sfida contro la Lazio, sia quella del 6 gennaio scorso contro l’Inter e la data del suo ritorno in campo è ancora un mistero.

Voci di corridoio dell’ultima ora riferiscono inoltre di un accordo ormai imminente, per la prossima stagione, tra l’attuale numero 14 azzurro e la società nerazzurra di Steven Zhang. Il 32enne di Lovanio ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e con il Napoli che pare intenzionato a non rinnovarglielo, il trasferimento di Mertens all’Inter, a parametro zero, sembra essere ormai in dirittura d’arrivo.

