Calciomercato Milan: trattativa per Conti alla Fiorentina, offerta per Coulibaly, idea Bade

Il terzino azzurro dice si alla Fiorentina e il Milan è pronto a trattare la cessione. In entrata occhio ai colpi Coulibaly e Bade.

Andrea Conti, nuovo giocatore della Fiorentina?

Un primo posto da difendere, una qualificazione in Coppa Italia da conquistare e tanto calciomercato per progettare il Milan che verrà: nell’agenda di Maldini, Massara e tutta la dirigenza del Milan c’è questo e tanto altro durante un gennaio che si prospetta pirotecnico per i rossoneri.

Il Milan sembra poter tornare ai livelli che competono alla propria storia ma, per restare al top, deve anche pensare alle pedine da far rientrare nel progetto o da sacrificare. Nel gruppo dei sacrificabili c’è, sicuramente, il nome di Andrea Conti.

Il terzino azzurro ha patito i troppi infortuni subiti durante la sua, non fortunatissima, avventura rossonera e, durante il contatto di oggi, sembra aver preso accordi per trasferirsi, a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, alla corte di Cesare Prandelli alla Fiorentina.

I Viola vogliono aumentare la qualità della propria rosa e, per farlo, puntano sull’ex Atalanta che non sarà presente nemmeno per la sfida di Coppa Italia. Il Milan è convinto di volerlo cedere e la Viola sembra intenzionata a chiudere la trattativa anche durante questa settimana per averlo in rosa al più presto.

In entrata, invece, il Milan è attentissimo nel monitorare Ismaila Coulibaly, 20enne mediano di proprietà dello Sheffield United ma in prestito al Beerschot dove ha già siglato 5 gol. Il maliano potrebbe essere il nuovo colpo a sorpresa, proveniente da un campionato ricco di talenti come la Jupiler League (dove venne già acquistato l’ottimo Alexis Saelemaekers).

La linea verde rossonera potrebbe essere arricchita da un altro 20enne proveniente dalla Ligue 1: Loic Bade. Il difensore centrale del Lens ha tantissimi apprezzamenti e la concorrenza è spietata. Il Milan vorrebbe tutelarsi nel momento in cui l’età di Kjaer non permettesse al danese di fare le prestazioni che oggi sta garantendo, ma è tutt’altro che facile.

