Calciomercato Milan: Theo Hernandez al Bayern Monaco se Davies va al Real Madrid

Calciomercato Milan: il Bayern Monaco pronto a piombare su Theo Hernandez, nel caso in cui Davies cedesse alle lusinghe del Real Madrid

Primo scossone in casa Milan in ottica calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni il Real Madrid starebbe valutando l’acquisto di Alphonso Davies, terzino sinistro canadese del Bayern Monaco, attualmente valutato dai bavaresi sugli 90 milioni di euro. I Blancos, dopo aver voluto far fronte all’emergenza della corsia di sinistra per tutta la stagione, viste le mancate risposte di Mendy e l’adattamento di Camavinga e Fernandez in quel ruolo, hanno tutte le intenzioni di indirizzare il primo grande investimento della sessione estiva di calciomercato all’acquisto di un terzino sinistro che dia concrete garanzie e Davies sembra essere il principale indiziato.

Se il Real dovesse affondare il colpo per Davies, i bavaresi virerebbero in maniera decisiva verso il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez. Il francese classe 1997 ha da poco prolungato il suo contratto con la società rossonera fino al 2026, con tanto di ruolo da vicecapitano, questo mostra tutte le volontà da parte del Milan di considerarlo parte integrante anche del progetto futuro, anche se dopo la brutta campagna acquisti portata avanti lo scorso anno dalla società rossonera con gli acquisti di De Ketelare e Origi che non hanno potato benefici alle casse del Milan, l’arrivo di un’offerta da parte del Bayern che andasse a superare gli 80 milioni di euro potrebbe far traballare il club, che in quel caso potrebbe anche decidere di sacrificare il francese.

La volontà del Milan di trattenere Theo Hernandez sembra essere più che chiara, ma proprio l’unica possibilità per farlo è legata indissolubilmente alla qualificazione in Champions League del Milan il prossimo anno, nel caso in cui quest’ultima non dovesse verificarsi, si potrebbe innescare un circolo vizioso dei malumori dei giocatori, che potrebbe estendersi anche ad altri punti fermi della rosa rossonera come Maignan e Leao