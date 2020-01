Calciomercato Milan: Siviglia sfida Aston Villa e Tottenham per Piatek. Arsenal su Kessie

Nonostante l’ottima prova in Coppia Italia le strade di Piatek e del Milan sembrano destinate a dividersi. Il polacco è chiuso dall’arrivo di Ibra e sembra che Pioli abbia deciso di puntare su Rafael Leao.

Per l’attaccante ex genoa si stanno muovendo diverse squadre all’estero: il Siviglia in ordine cronologico è l’ultima squadra ad aver destato interesse. Gli andalusi vorrebbero il giocatore in prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

In Premier, dopo Reina, l’Aston Villa vorrebbe anche Piatek ma la destinazione non sarebbe particolarmente gradita al giocatore. Più gradita la destinazione Londra, sponda Tottenham, in cerca di un attaccante per sostituire Kane (fuori fino ad aprile, ndr). Sul giocatore ci sono anche gli occhi del Bayer Leverkusen.

Sul fronte centrocampisti, dopo l’ufficialità di Borini al Verona, l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni per Kessie, uno dei giocatori che fin qui ha deluso di più. Il Milan lo valuta 25 milioni ma i Gunners non hanno intenzione di pagare una cifra del genere.

