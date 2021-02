Calciomercato Milan: sfida al Lipsia per Brobbey

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella sua formazione. Uno su tutti ha destato le sue attenzioni ultimamente. Si tratta di Brian Brobbey, classe 2002 in forza all’Ajax.

Con i lancieri il discorso si chiuderà a fine stagione. Non rinnoverà il suo contratto, perciò club prestigiosi come il Milan puntano forte su questo giovane talento.

Se c’è una caratteristica che emerge di lui è quella di essere un giocatore molto prolifico in zona goal. 80 reti realizzate in 98 partite, tra under 17, 19 e 21. Mentre con la nazionale olandese ha totalizzato 26 marcature in 37 partite, dalla più piccola selezione under 15 fino a quella under 19.

Nato in Olanda ma i suoi genitori sono originari del Ghana. Lui non ha ancora scelto per quale nazionale giocare.

Brian Brobbey ha una cura maniacale per il cibo. In una sua dichiarazione, ammette come stia attento all’alimentazione:

​“Inizio la giornata con un brutto e un bicchiere d’acqua, poi mangio avocado, broccoli e patate. Le verdure sono importanti, mi rendono forte”

Questo è già un ottimo punto di partenza per un giovane che vuole costruirsi un futuro bellissimo e risultare il migliore al mondo nei prossimi anni.

Ha sempre respinto tutte le proposte di rinnovo dei lancieri. L’attaccante, a segno due volte in sei partite, farà le valigie a fine stagione del tutto in maniera gratuita.

