Calciomercato Milan, Raiola chiede 6 milioni: Atletico Madrid e Barcellona su Romagnoli

Calciomercato Milan: Alessio Romagnoli finisce nel mirino di Atletico Madrid e Barcellona. Il suo procuratore, Mino Raiola chiede 6 milioni l’anno per farlo restare a Milano.

La Serie A riparte finalmente domani con la 29° giornata di campionato che inizierà con il consueto anticipo delle 12:30 che vedrà in campo il Milan di Stefano Pioli e la Sampdoria di Claudio Ranieri. Proprio i rossoneri, che credono ancora nello scudetto, negli ultimi giorni sono stati protagonisti di voci di mercato che li vedrebbero pronti a cedere Gianluigi Donnarumma ed Alessio Romagnoli al termine della stagione.

I due gioielli rossoneri, entrambi sotto la procura di Mino Raiola, sarebbero in uscita da Milanello poiché le proposte di rinnovo presentate da Casa Milan non sarebbero in linea con le richieste avanzate dal loro procuratore. Il noto Raiola infatti, dopo aver chiesto un aumento di ingaggio per il classe ’99 che passasse dagli attuali 6 milioni di € a stagione a 9, rifiutando, di conseguenza, gli 8 messi sul piatto dal Milan, avrebbe chiesto un aumento di stipendio anche per il difensore classe ’95 per il quale vorrebbe 6 milioni di € all’anno rispetto ai 3,5 attuali.

Richieste, ora come ora, indecenti, considerando la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus, che hanno fatto storcere il naso alla società del presidente Scaroni che avrebbe quindi iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di privarsi dei suoi due pezzi da 90. Per entrambi infatti, le richieste fortunatamente non mancano. Per Donnarumma la situazione è ancora in standby, ma per Romagnoli sembra invece già ben delineata: l’ex Roma è sacrificabile e vista la chiara volontà di riscattare Tomori dal Chelsea non sarebbe certo un problema cederlo ad una tra Atletico Madrid e Barcellona. All’apertura ufficiale delle trattative mancano ancora due mesi, ma il mercato sembra essere già entrato nel vivo. Ci aspetta un’estate rovente.

