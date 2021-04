Calciomercato Milan: pronti 60 milioni al Chelsea per Tomori e Abraham?

La dirigenza rossonera pescherà a Londra in vista del prossimo mercato. Oltre al riscatto di Tomori, si sta pensando a rinfoltire l’attacco con Abraham.

È un Milan alla “londinese” quello che progetta il prossimo futuro con l’auspicio di ritrovarsi in Champions. Impegnato nella corsa all’Europa, il club rossonero sta anche riflettendo su quali mosse di mercato escogitare per rendere ancor più competitiva la rosa. Molto dipenderà, ovviamente, dal piazzamento finale in campionato, ma il fondo Elliott è ambizioso e non intende rimanere a guardare.

Bisognerà innanzitutto risolvere alcune questioni “pendenti”. La prima è quella che riguarda Fikayo Tomori, giovane centrale difensivo in prestito dai “blues” sin dallo scorso gennaio. Pur con un rendimento altalenante, il ragazzo pare aver convinto la società meneghina, che per averlo dovrà sborsare almeno 28 milioni di euro, cifra stabilita per il riscatto. Cifra che Maldini e Massara stanno cercando di abbassare per rientrare in quelli che sono i parametri finanziari stabiliti dalla squadra.

Tomori ha collezionato in tutto 12 presenze, e il suo contributo non ha convinto del tutto. Presto, però, potrebbe essere raggiunto all’ombra del Duomo da un suo vecchio compagno di squadra: Tommy Abraham. Il giovane centravanti, che con Lampard si era ricavato parecchio spazio mettendo in mostra tutte le proprie qualità, ha avuto più difficoltà ad affermarsi con Tuchel, che l’ha relegato a ruolo di riserva. Per lui, comunque, un buon bottino stagionale di 12 reti. In lui il Milan vede il sostituto ideale di Ibrahimovic, pronto a raccoglierne l’eredità quando lo svedese deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.

Una punta che costa molto, Abraham, come rivelano anche le fonti del London Evening Standard, che fissano il suo prezzo a circa 45 milioni di euro. Il Milan dovrà superare questo scoglio, oltre all’agguerrita concorrenza del West Ham che punta a far rimanere il giocatore Oltremanica. Il tavolo delle trattative è aperto, basta solo non farsi trovare impreparati.

Migliori Bookmakers AAMS