Calciomercato Milan: preso anche Musah

Altro colpo per il Milan, che in giornata ha chiuso una cessione e un acquisto: ecco tutti i dettagli

E’ rivoluzione totale in casa Milan. Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederick Massara, i rossoneri si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato alacremente per rinforzare la squadra.

Il diktat è sempre il solito: giovani di belle speranze, possibilmente con ingaggi non troppo elevati e giocatori dai costi contenuti.

Infatti, sono arrivati talenti del calibro di Tijjani Reijnders, Noah Okafor e Samuel Chukwueze, ma anche giocatori pronti come Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, ai quali aggiungere l’affidabile Marco Sportiello e la promessa Luka Romero.

Eppure, non è finita qui, perché il Milan ora deve pensare alle cessioni, così da liberare spazio numerico in rosa e, in generale, nel bilancio degli ingaggi per gli ultimi ritocchi.

Non è un segreto, infatti, che ci sono alcuni giocatori fuori rosa, come Mattia Caldara, Divock Origi, Fodè Ballo-Tourè e Marko Lazetic, mentre altri sono sacrificabili al prezzo giusto, quali Yacine Adli, Alexis Saelemaekers, Messias Junior e Charles De Ketelaere.

Ceduto Rebic al Besiktas

Oggi, però, è stata una giornata importante per il Milan, che ha finalmente piazzato il primo esubero. Si tratta di Ante Rebic, non partito con la squadra per la tournée in USA.

Rebic – Stadiosport.it

Il croato ha finalmente accettato l’offerta del Besiktas, che ha trovato l’accordo con il Milan per un trasferimento a titolo definitivo per 500 mila euro più 2 milioni di euro di bonus, 1 milione facile e 1 milione difficile.

Con la cessione di Rebic, i rossoneri risparmiano circa 9 milioni di euro sul monte ingaggi, oltre all’introito netto.

Accordo con il Valencia: acquistato Musah

Con la cessione di Rebic, il Milan così ha potuto accelerare e completare il proprio rooster degli acquisti con un altro centrocampista.

Musah – Stadiosport.it

Infatti, è stato raggiunto l’accordo definitivo con il Valencia per l’acquisto di Yunus Musah per 18 milioni di euro, più 3 milioni di euro di bonus, di cui 2 facili e 1 difficile.

Il giocatore sarà in Italia nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche, superate le quali potrà finalmente firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni da circa 2 milioni di euro netti a stagione.