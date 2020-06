Calciomercato Milan: possibile scambio Miranchuk – Laxalt, piace Oscar Rodriguez.

Nuovi nomi per il centrocampo del Milan, si guarda in Russia, Spagna e Inghilterra.

Il Milan sembra interessato al talentuoso trequartista della Lokomotiv Mosca, Aleksei Miranchuk.

Molti si ricorderanno di lui per la doppietta in Champions League contro la Juventus. I suoi numeri stagionali sono certamente promettenti; sono 12 i gol e 5 gli assist in 26 partite.

L’ipotesi di trasferimento più probabile è costituita da uno scambio con Diego Laxalt, che piace molto alla squadra russa.

Difficilmente, però, si andrà verso uno scambio alla pari, in quanto la valutazione del trequartista 24enne è più alta di quella dell’esterno uruguaiano del Milan.

Sempre per la trequarti piace un altro giovane molto interessante, questa volta guardando nella Liga spagnola.

È Oscar Rodriguez, di proprietà del Real Madrid, che si è messo in mostra al Leganés, club al quale è in prestito.

Anche in questo caso i numeri del talento spagnolo sono incoraggianti, con 9 gol realizzati e 2 assist in 31 partite stagionali.

La valutazione del Real Madrid per il suo gioiello, che difficilmente troverebbe spazio tra le file dei Blancos, è di 20 milioni di euro.

La cifra è certamente in linea con i paletti economici fissati dalla società.

Un giocatore che sembra essere prossimo alla firma con i rossoneri è l’irlandese Jeff Hendrick, in scadenza dal Burnley.

Avendo rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo con il club inglese, il centrocampista classe ’92 sarà svincolato a partire da mercoledì 1° luglio.

L’affondo decisivo del Milan è stato dato il mese scorso e l’accordo è stato trovato in questi giorni, con il giocatore che ha subito apprezzato la destinazione rossonera.

