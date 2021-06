Calciomercato Milan: Pobega all’Atalanta per il ritorno di Pessina?

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano Matteo Pessina dell’Atalanta alla quale verrebbe girato Tommaso Pobega, allo Spezia nell’ultima stagione.

All’apertura ufficiale del calciomercato mancano ancora due giorni, ma molte squadre sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive in questi giorni che precedono l’inizio ufficiale delle trattative anche il Milan di Stefano Pioli che, dopo aver perso a zero Donnarumma e Calhanoglu, accasitisi rispettivamente a Paris Saint Germain ed Inter, punta ora a chiudere qualche colpo importante in entrata.

Notizie dell’ultim’ora riferiscono di un Diavolo pronto ad intavolare con l’Atalanta una trattativa per Matteo Pessina che, attualmente impegnato con l’Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020, piace molto al tecnico parmigiano dei meneghini che vorrebbe inserirlo in rosa proprio al posto del sopramenzionato Calhanoglu che, accasotosi ai cugini nerazzurri nei giorni scorsi, ha di fatto lasciato libero il posto di trequartista nell’11 titolare rossonero.

Pessina, qualora la trattativa con la Dea andasse in porto, tornerebbe a Milano a distanza di sei anni dall’inizio di quella serie infinita di prestiti che lo hanno visto vestire, tra il 2015 e il 2018, le maglie di Lecce, Catania, Como e Spezia prima di finire all’Atalanta, che lo ingaggiò nel 2017 nell’operazione che portò Andrea Conti da Bergamo a Milano.

Da Casa Milan hanno già fatto sapere di essere pronti a tutto pur di strappare Pessina ai bergamaschi che, vista la seria possibilità di perdere il proprio gioiello, avrebbero chiesto in cambio al club del presidente Scaroni, nientemeno che Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 rientrato a Milano dopo il prestito allo Spezia.

Il giovane calciatore triestino è infatti molto apprezzato dal tecnico nerazzurro Gasperini che spera quindi in una risposta affermativa del Diavolo per avere a disposizione un giocatore che a Bergamo troverebbe sicuramente un ambiente di primo livello in cui poter maturare con tranquillità.

