Calciomercato Milan: idea Coulibaly per il centrocampo

Lavori in corso anche in casa Milan. Tra pochi minuti si giocherà il match contro la Sampdoria ma l’attenzione va anche al mercato. Molti giocatori dovranno lasciare la maglia rossonera ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono già all’opera. L’ultima idea per il centrocampo sarebbe quella di Ismaila Coulibaly. Il maliano è di proprietà dello Sheffield United ma ora è in prestito nella Jupiler League con la maglia del Beerschot.

Il club belga è settimo ed il giocatore classe 2000 non ha ancora totalizzato una presenza. Coulibaly è un giocatore molto fisico, forte soprattutto nel gioco aereo visti i suoi 183 cm. Il cartellino appartiene allo Sheffield che, ancorato all’ultimo posto in classifica, è sempre più rassegnato alla retrocessione. Il club non poteva permettersi più un giocatore del genere, motivo per cui è stato mandato ad Anversa.

Coulibaly Milan, lo Sheffield rifiuta l’offerta rossonera

5 reti in 22 presenze stagionali non sono male per un centrocampista. Gli scarsi risultati della squadra inglese potrebbero favorire un’eventuale trattativa. Il Milan, però , avrebbe proposto un’offerta abbastanza ricca ai Blades che avrebbero immediatamente rifiutato. I rossoneri, di fatto, avrebbero proposto 12 milioni. Gli inglesi avrebbero rigettato quest’offerta assieme ad altre straniere come quella del Galatasaray.

Coulibaly, però, non seguirà la squadra in Championship il prossimo anno. Con il Beerschot ha firmato un triennale e per questo motivo che potrebbe ritornare solo in caso di promozione immediata da parte dello Sheffield. Il Milan, così, si vede sfumare un obbiettivo.

