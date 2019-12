Calciomercato Milan, finalmente torna Ibrahimovic: ha detto sì!

Dopo un lunghissimo tiro e molla, Ibrahimovic avrebbe finalmente accettato l’offerta del Milan: per lo svedese contratto di sei mesi da 3 milioni di euro netti con opzione di rinnovo per un anno da 6 milioni nel 2020-2021

E’ stata una telenovela infinita, iniziata a settembre e proseguita nei mesi scorsi tra trattative, contatti, telefonate, dichiarazioni, offerte e rifiuti. Tornare in Italia, rivestire nuovamente la maglia del Milan, andare in Inghilterra oppure ritirarsi?

Bene, dopo un lunghissimo tiro e molla, Zlatan Ibrahimovic avrebbe sciolto le riserve: niente scarpette al chiodo, niente Premier League, ritorno in Serie A e in quella Milano che è stata la sua casa per diversi anni.

Infatti, Ibrahimovic ha accettato l’offerta del Milan su un contratto di sei mesi da 3 milioni di euro netti fino al termine della stagione con opzione di rinnovo del contratto per un altro anno da 6 milioni di euro nel 2020-2021.

Il rinnovo del contratto diventerebbe automatico in caso di raggiungimento di obiettivi personali dello svedese, legati soprattutto ai gol segnati e agli assist completati. Una clausola che quindi non dipenderà dal finale piazzamento dei rossoneri, come invece si pensava all’inizio con la qualificazione alla prossima Champions League.

Un colpo importante per il Milan, che ha mostrato grandi difficoltà in questo inizio di stagione soprattutto nel reparto offensivo, dove sono mancati i gol degli attaccanti.

Ora si apre il toto cessioni in attacco, con un Kris Piatek in difficoltà che difficilmente accetterebbe di fare il panchinaro, soprattutto con il rischio di perdere gli Europei itineranti di questa estate, senza dimenticare un Rafael Leao finora poco sfruttato e i vari Ante Rebic e Fabio Borini in uscita.

Nelle prossime ore Zvone Boban, Federick Massara e Paolo Maldini limeranno gli ultimi dettagli con Mino Raiola e, se tutto andrà per il meglio, Ibrahimovic potrà svolgere le visite mediche di rito, superate le quali firmerà il contratto che sancirà il suo ritorno al Milan.

