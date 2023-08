Calciomercato Milan: ecco il vice Theo Hernandez

Calciomercato Milan: vicina la cessione di Ballo Tourè al Werder Brema, i rossoneri puntano Riccardo Calafiori come nuovo vice Theo Hernandez

Riccardo Calafiori – Fonte profilo Twitter del Calciatore

Il Milan, dopo aver concluso tante trattative in questa sessione di calciomercato, continua ad avere l’occhio vigile per puntellare la propria rosa anche in termini di sostituti di livello. I rossoneri, infatti, sarebbero alla ricerca di un nuovo vice Theo Hernandez dopo la cessione oramai imminente di Ballo Tourè al Werder Brema. I tedeschi avrebbero convinto la dirigenza rossonera con un’offerta di 4 milioni di euro per il franco-senegalese, che, dunque, lascerebbe libero il proprio posto in difesa.

Posto che il Milan vorrebbe rimpiazzare con il profilo di Riccardo Calafiori di proprietà del Basilea. Il terzino italiano classe 1999 sarebbe, infatti, il primo nome sulla lista della dirigenza rossonera per completare l’out di sinistra e consentire a Theo Herandez di avere le spalle coperte. La trattativa non sembra essere ancora del tutto decollata a causa della formula su cui i rossoneri vorrebbero operare, ovvero un prestito con diritto di riscatto fissato sotto i 10 milioni di euro, mentre gli svizzeri starebbero forzando la mano per inserire l’obbligo di riscatto.

L’ex terzino della Roma però non rappresenterebbe l’unica idea nei piani dei rossoneri. Il Milan, infatti, punterebbe forte su Calafiori, ma non avrebbe intenzione di spingersi troppo oltre nella trattativa qualora il Basilea non dovesse convincersi sulla formula contrattuale. L’alternativa milanista, infatti, si troverebbe proprio dentro casa e sarebbe quella di promuovere il passaggio dalla primavera alla prima squadra del giovane Davide Bartesaghi classe 2005, che secondo la dirigenza rossonera sarebbe pronto a fare il salto di qualità e migliorare i propri parametri all’ombra di Theo Hernandez.