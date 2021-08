Calciomercato Milan, da un Adli all’altro: idee Amine e Yacine

Il Milan è deciso nel pescare in Francia e ha chiesto informazione per Amine e Yacine Adli.

Due omonimi che potrebbero fare molto comodo al Milan.

I rossoneri hanno iniziato ad interessarsi in maniera molto forte a ciò che il campionato francese, la Ligue 1, può offrire dal punto di vista tecnico e gli acquisti sono già stati due.

Se da un lato è proprio la Francia ad aver “rubato” a costo zero Gigio Donnarumma, andato al PSG, Paolo Maldini e dirigenza hanno potenziato la rosa grazie a vari colpi come Maignan e Ballo-Tourè e non sembrano volersi fermare.

I prossimi colpi di mercato potrebbero portare lo stesso cognome, pur non essendo fratelli, ma le caratteristiche sono estremamente diverse.

Yacine Adli è uno di quei talentini che viene osservato da più e più squadre e con la maglia del Bordeaux ha già messo in mostra grandi qualità e ottime doti tecniche agendo sulla trequarti.

Yacine, che è solo un classe 2000, ha la concorrenza di Arsenal, Tottenham e Lille con il Bordeaux che sembra aver fissato il prezzo per cedere il proprio talento a 12 milioni più una clausola di rivendita almeno del 10%.

L’altro, invece, è Amine Adli, giocatore in forza al Tolosa, che già dall’inizio di questa estate era entrato prepotentemente nella lista dei papabili acquisti del Milan.

Considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama del calcio francese, Amine Adli si è dimostrato un pezzo pregiato per le speranze del proprio club, non riuscito per un soffio a centrare la promozione in Ligue 1.

Il contratto del ragazzo scadrà nel 2022 e il Milan vuole fare leva proprio su questo dettaglio.

Nonostante ciò, rispetto alle scorse settimane, i contatti con Tolosa e ragazzo si sono affievoliti sia per l’incertezza della dirigenza rossonera di spendere una cifra sostanziosa per un giocatore in scadenza, sia perché è entrato in gioco il Bayern Monaco che sembra intenzionato a chiudere a gran velocità la trattativa.

