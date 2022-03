Calciomercato Milan: accordo con Origi

Calciomercato Milan, obiettivo Origi per giugno. Il belga è in scadenza con il Liverpool, e la dirigenza rossonera ha già preso i primi contatti con il suo entourage.

Divock Origi è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare l’attacco del prossimo anno. La punta del Liverpool, 27 anni, andrà in scadenza di contratto a giugno e potrà firmare con qualsiasi altro club a parametro zero, dopo essere scivolato ai margini della rosa di Jurgen Klopp.

Al Liverpool dal 2015, con una parentesi in prestito al Wolfsburg, Origi ha collezionato quest’anno appena 71 minuti in tutto il campionato. A testimonianza della sua efficienza offensiva, comunque, ci sono due reti segnate nei pochi minuti racimolati, una al West Ham e una al Wolverhampton. Un rendimento che non ha convinto Klopp ad accordargli maggiore fiducia, complici alcuni problemi fisici che l’hanno tormentato quest’anno. Così, Origi farà le valigie, e Milano potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Foto postata su “Twitter” direttamente dall’account ufficiale del Liverpool FC

“Nel corso degli anni – si legge sul sito del Daily Express che ha dato la notizia – Origi si è costruito una reputazione da super riserva, dopo aver messo a segno una serie di gol dalla panchina”. In effetti, come dimostrano i dati in precedenza, Origi si è sempre reso utile per il suo apporto dalla panchina.

Emblematica la doppietta segnata, da subentrato, al Barcellona nel 4-0 che sancì il passaggio del Liverpool alla finale di Champions 2019. Finale nella quale Origi mise poi a segno la rete decisiva per blindare il risultato (anche in quella circostanza entrò nella ripresa).

Il Milan nutre per lui progetti ben diversi: visto che Ibrahimovic, giunto alla soglia dei 41 anni, difficilmente rinnoverà il contratto, e Giroud, prossimo ai 36, dovrà essere gestito con oculatezza.

Origi potrebbe dunque ritagliarsi uno spazio da titolare nella formazione del Milan, che comunque dovrà aggiungere alla rosa almeno una punta in estate.

Secondo il “Daily Express”, Origi è pronto a firmare un contratto di quattro anni, “Anche se – precisa il giornale – vi sono aspetti, come lo stipendio, che vanno ancora definiti“.

I contatti, però, ci sono stati: sarà, dunque, Origi il prossimo bomber del Milan?