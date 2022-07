Calciomercato Milan: i rossoneri puntano su Charles De Ketelaere ma anche su diversi altri giocatori come Renato Sanches. Salutano Samuel Castillejo, diretto al Valencia, e Mattia Caldara allo Spezia.

I campioni d’Italia del Milan si stanno preparando per iniziare una nuova stagione. Lo scudetto vinto ha acceso l’entusiasmo di una piazza che da molto tempo non festeggiava traguardi così importanti. Con Stefano Pioli confermatissimo al comando del timone ed il rinnovo di Paolo Maldini e di Frederic Massara, si cercherà di dare una nuova impronta alla squadra.

In primo luogo, i rossoneri hanno deciso di liberarsi di qualche esubero. Tra questi c’è Samuel Castillejo che ha lasciato stamattina Milanello. Il giocatore ritorna in Spagna dove giocherà nel Valencia, allenato dall’ex Rino Gattuso. A fare i bagagli anche Mattia Caldara che il prossimo anno vestirà la maglia dello Spezia. Il Milan ha concluso l’affare coi liguri per una cifra attorno ai 3 milioni.

Per il mercato d’entrata Maldini e Massara continuano a seguire una pista: quella che porterebbe a Charles De Ketelaere. Il giocatore del Bruges è da tempo nella lista dei desideri dei rossoneri e prosegue la trattativa per portarlo in Italia. Le sirene inglesi del Chelsea , intanto, chiamano Rafael Leão e, in caso di addio del portoghese, bisognerà trovare subito un sostituto.

Calciomercato Milan, si segue anche Renato Sanches

Il Milan cercherà di resistere all’incursione dei Blues per Leão, ma nel frattempo la trattativa per De Katelaere entra nel vivo. L’accordo trovato con il Bruges dovrebbe essere sui 30 milioni per il cartellino e un ingaggio di 2,5 milioni. Il club belga tentenna anche per vedere se c’è qualche altro club disposto a rilanciare ad un prezzo superiore. Tuttavia , c’è la volontà del giocatore che sembra essere determinante.

De Katelaere , tra l’altro, continua ad allenarsi con la sua squadra ma saltando diverse partite, come l’amichevole con il Copenaghen. Intanto, sabato c’è la Supercoppa di Belgio contro il Gent e difficilmente il classe 2001 sarà titolare. Il Milan, nonostante ciò, continua a seguire anche altri profili. Il primo tra tutti è Renato Sanches.

Il portoghese del Lille sembra essere tentato dall’offerta del PSG che vorrebbe accaparrarselo fin da subito. Il Milan aveva un accordo col giocatore già da tempo ma a quanto pare l’attesa si sta facendo più snervante che mai. La situazione continua ad essere monitorata ma la società di Via Aldo Rossi ha intenzione di mollare leggermente la presa . Altro obbiettivo seguito è Hakim Ziyech.

Il trequartista del Chelsea piace molto alla dirigenza ma l’ingaggio alto, di circa 6 milioni, rimane un grande ostacolo. Gli inglesi potrebbero solamente inserire un diritto di riscatto per alleggerire la cifra. Per il marocchino con cittadinanza olandese, continua ad esserci un interesse da parte del Milan che cerca di premere l’acceleratore in cerca di eventuali spiragli.