Calciomercato, Mbappe: rilancio folle PSG, ma accordo con Real Madrid

Calciomercato estero, ancora da definire il futuro di Kylian Mbappe: accordo verbale col Real Madrid, ma il PSG non molla.

Quale sarà il futuro di Kilyan Mbappe? L’attaccante del PSG, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha lasciato intendere da mesi che non rinnoverà il contratto con la squadra campione di Francia in carica. Nelle ambizioni del giovane attaccante transalpino, quella di vincere la Champions League. Per questo motivo, Mbappe avrebbe intavolato una trattativa con il Real Madrid.

Il club di Florentino Perez ha da tempo in mano il “sì” del giocatore: contratto da 25 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, e un ruolo di assoluta centralità nell’immediato futuro della squadra madrilena.

Mbappè uno dei migliori talenti francesi degli anni 2000. Fonte. Mbappè wikipedia

Fumata bianca, dunque? Non ancora. Tra il Real Madrid e Mbappe c’è stata un’intesa meramente verbale. Il francese si è promesso alla squadra 13 volte campione d’Europa, ma non ha firmato ancora alcun tipo di contratto. Ciò significa che il PSG resta in corsa per provare a trattenere il gioiellino di casa sotto la Tour Eiffel.

Il club di Nasser Al Khelaifi sta provando ad ingolosire Mbappe con un ingaggio addirittura più alto rispetto a quello proposto dal Real Madrid: si parla di un biennale da 40 milioni netti a stagione. Di più: alla firma del contratto, Mbappe riceverebbe 150 milioni come ulteriore incentivo. Un’offerta allettante, che potrebbe far vacillare le convinzioni recentemente acquisite dal giovane attaccante francese.

Mbappe si trova davanti a un bivio: abbracciare il progetto Real, che sembra potergli garantire il successo europero nel futuro più immediato, o restare al PSG, con la possibilità concreta di diventare una bandiera del club.