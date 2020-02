Calciomercato, Manchester United: Prove di addio per Pogba. Juventus alla finestra.

E’ già diverso tempo che se ne parla, ma più passano i mesi e più sembra avvicinarsi l’addio di Pogba al Manchester United.

Il francese ha più volte manifestato il desiderio di cambiare aria, a confermarlo più volte è stato anche il suo agente Mino Raiola.

Sponda Manchester United

Un affare a metà. Il ritorno di Pogba aveva obiettivi ben precisi, riportare lo United in vetta al calcio inglese ed europeo.

La verità è che il bottino è amaro, un’Europa League e nient’altro. I malumori sembrano colpire entrambe le parti e la Juve è alla finestra.

Sponda Juventus

Non è un segreto che la Juventus dopo l’addio del polpo ed una plusvalenza importante relativa alla sua vendita, abbia sempre tenuto gli occhi su di lui.

Ora però il ritorno di Pogba alla Juventus sembra più vicino ed il giocatore sarebbe felice di tornare a Torino.

Le cifre

La richiesta iniziale era di 130-140 milioni. Ma dato l’arrivo di Bruno Fernandes a gennaio per 80 milioni dallo Sporting Lisbona, Pogba potrebbe lasciare lo United con 90-100 milioni.

L’ingaggio invece potrebbe arrivare addirittura a 29-30 milioni lordi nel caso dovesse optare per avere un vantaggio sui ricavi provenienti dall’estero, come accadde per Cristiano Ronaldo.

Pogba è un pupillo di Zidane ed il Real Madrid potrebbe inserirsi nella trattativa ma la Juventus sembra favorita e ci pensa. Intanto Pogba cerca di non fare il separato in casa.

