Calciomercato Manchester City: offerti 75 milioni più 70 di commissioni per Haaland

Haaland, il Manchester City prova il colpaccio: secondo Sky, la squadra campione d’Inghilterra è pronta ad offrire 70 milioni di commissione all’agente e 30 milioni a stagione al norvegese, oltre a pagare i 75 milioni della clausola rescissoria.

Il Manchester City punta deciso su Erling Haaaland: l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund si sente ormai pronto a vestire la maglia di una big europea, e avrebbe deciso di lasciare la squadra giallonera la prossima estate.

Trattandosi di uno dei centravanti più forti d’Europa, il migliore insieme a Mbappé per ciò che riguarda la generazione vicina agli anni 2000, le offerte per Haaland non mancano. Secondo Sky, il primo club a farsi avanti sarebbe stato il Real Madrid, già prossimo ad acquistare proprio Mbappé dal PSG. I “Blancos” hanno intenzione di rinnovare l’attacco, e chi meglio dei due centravanti del futuro per continuare a vincere, in Spagna e in Europa?

Una destinazione che però Haaland sembra non gradire, anche perché il Real avrebbe intenzione di lasciarlo maturare un altro anno in Bundesliga, mentre il norvegese, come detto, vuol divenire protagonista in un club di primissima fascia.

Ecco allora che a farsi avanti sarebbe stato il Manchester City: i “Citizens”, sempre secondo la fonte di riferimento, avrebbero offerto al Borussia Dortmund i 75 milioni inseriti nel contratto di Haaland come clausola rescissoria. Per convincere il ragazzo a firmare, gli sarebbe stato offerto uno stipendio da 30 milioni per i prossimi cinque anni (il che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati al mondo). A ciò si aggiungano i 70 milioni di commissione a beneficio dell’agente.

Cifre che, sommate, toccherebbero la quota “monstre” di 445 milioni di euro (considerando l’ingaggio al lordo). Il Manchester City vuole anticipare la concorrenza e mettere a segno quello che, a tutti gli effetti, diventerebbe il colpo dell’estate. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe conoscere una svolta decisiva.