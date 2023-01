Calciomercato: Makengo in Francia, scambio Vignato-Kyriakopoulos tra Bologna e Sassuolo, Gunter e Cuisance alla Sampdoria

Calciomercato Makengo vola in Francia, il Bologna lavora con il Sassuolo per lo scambio Vignato-Kyriakopoulos, mentre la Sampdoria assesta i colpi Gunter e Cuisance.

Il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivo, con arrivi e partenze che si intensificano sempre di più per la nostra Serie A. L’Udinese di Mister Sottil lavora in entrata e in uscita in queste ultime ore di calciomercato: sembra essere stato trovato l’accordo per la cessione di Mankengo al Lorient, che ha offerto al club friulano 10 milioni di euro più 3 di bonus per il calciatore francese. Dall’altra parte, però, l’Udinese è riuscita ad individuare il sostituto di Deulofeu, che starà lontano dai campi per un po’ a causa dell’infortunio. Il il profilo scelto per sostituire lo spagnolo è quello di Florian Thauvin, l’ex Marsiglia è pronto a dare il giusto supporto alla rosa di Sottil.

Tanto lavoro anche per i dirigenti blucerchiati che stanno per ufficializzare i colpi Gunter e Cuisance, un difensore e un centrocampista, che approderanno alla corte di Dejan Stankovic per riagganciare i sogni salvezza della Sampdoria.

Molto caldo anche l’asse Bologna-Sassuolo con i due club che lavorano per ufficializzare uno scambio tra Vignato e Kyriakopoulos, con i due giocatori che negli ultimi incontri stanno trovando sempre meno spazio nella formazione titolare delle loro rispettive squadre. Vignato al Sassuolo troverebbe uno stile di gioco fatto di fraseggio che esalterebbe al meglio le sue qualità, mentre il greco andrebbe a completare il reparto terzini gialloblù, con la possibilità di essere impiegato anche in ruoli più avanzati come attaccante sinistro in un attacco a 3, situazione già vista con la maglia del Sassuolo.