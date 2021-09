Calciomercato Ligue 1 Estate 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

La pazza estate del Paris Saint Germain è destinata ad entrare nella storia! Finisce qui la sessione di mercato in cui Lionel Messi ha scelto di giocare in Ligue 1.

Sarà destinata a rimanere nella storia, questa sessione di mercato del massimo campionato francese, sia per le tante cessioni (quasi 270) alcune delle quali molto importanti, sia per i tanti acquisti effettuati, in particolar modo dal Paris Saint Germain.

Impossibile trovare, non solo in Francia, ma in tutta Europa, una squadra che abbia dominato la sessione di mercato nello stesso modo in cui lo ha fatto il PSG che in una singola estate completa la propria lista di “figurine” con pezzi da 90 presi, la maggior parte, a costo zero.

Se Hakimi, con i suoi 60 milioni, è il giocatore più pagato, i parigini hanno sfruttato malumori e crisi finanziarie delle big europee per accaparrarsi: uno dei migliori difensori al mondo (forse il migliore in quanto a carisma e colpo di testa), Sergio Ramos; uno dei centrocampisti più duttili d’Europa, Gino Winadjum; il portiere più promettente nonché MVP dello scorso Europeo, Gigio Donnarumma e, dulcis in fundo, l’alieno che ha distrutto ogni record, Leo Messi.

Un mercato così, tenuto conto del fatto che i parigini hanno tenuto Mbappè, è da capogiro e le altre squadre di Francia hanno subito capito che la dichiarazione dei rivali parigini è fin troppo chiara e irraggiungibile.

Il Lille vende molto e compra poco: saluta giocatori come Soumaro e Maignan per assicurarsi Onana dell’Amburgo sulla mediana. Anche il Monaco monetizza, ma trova modo di comprare un nuovo attaccante, ovvero il giovane Boadu.

Shaqiri diventa il nuovo perno del Lione, mentre il Rennes saluta Camavinga che va al Real Madrid per 31 milioni.

Nonostante ciò, proprio la squadra rossonera è stata protagonista di un mercato interessante che ha portato in rosa giocatori di ottimo valore come Badè (dal Lens), Laborde (dal Montpellier), Sulemana (dal Nordsjelland) e Lovro Majer (dalla Dinamo Zagabria).

Proprio il Montpellier ha aspettato il gong per sostituire la punta Laborde, comprando Germain a zero dal Marsiglia.

L’Olympique Marsiglia si gode Gerson, Balerdi, Lirola, Under e tanti altri, mentre le squadre di bassa classifica si accontentano di un mercato fatto di cessioni e costi zero.

Tutti gli acquisti e le cessioni delle 20 squadre di Ligue 1

Angers

ACQUISTI: B.Mendy (Nantes), A.Ounahi (Avranches), W.Taibi (Angers B)

CESSIONI: R. Ait Nouri (Wolves, 11 milioni), L.Coulibaly (Salernitana), L.Butelle (Red Star), L.Diony (Stella Rossa)

Bordeaux

ACQUISTI: Fransergio (Braga, 4.5 milioni), S.Gregersen (Molde, 2 milioni), J.Onana (Lille, 2 milioni), I.Sissokho (Derby Acad.), T.Pembele (PSG, prestito), Y.Adli (Milan, prestito)

CESSIONI: Y.Adli (Milan, 8 milioni), T.Basic (Lazio, 7 milioni), A.Lauray (Le Mans), T.Carrique (Celta Vigo), L.Bessile (Charleroi)

Brest

ACQUISTI: I.Agoumè (Inter, prestito), Y.Badji (Cercle Brugge, prestito), M.Bizot (Az Alkmaar, 5 milioni), L.Brassier (Rennes, 2 milioni), J.Uronen (Genk, 1 milione)

CESSIONI: R.Perraud (Southampton, 12 milioni), H.Tavares (Famalicao, 1.2 milioni), I.Dioh (Vilafranquense), F.N’Goma (Chateauroux), G.Charbonnier (Auxerre), Hassen (svincolato), Buon (svincolato), Baal (svincolato)

Clermont Foot

ACQUISTI: S.Khaoui (Marsiglia), E.Rashani (Erzurumspor), C.Turkmen (Leverkusen), O.Busquets (Barcellona)

CESSIONI: B.Anoff (Hesperange), M.Aljic (Louh-Cuiseaux)

Lens

ACQUISTI: K.Danso (Augusta, 5.5 milioni), G.Kakuta (Amiens, 5 milioni), P.Frankowski (Chicago Fire, 2.3 milioni), D.Machado (Tolosa 1.8 milioni), W.Farinez (Millionarios, 1.5 milioni), V.Lesieur (Nantes), C.Wooh (Nancy), W.Said (Tolosa), A.Kalimuendo (PSG, prestito).

CESSIONI: L.Badè (Rennes, 17 milioni), C.Michelin (Aek Atene, 1 milione), T.Vincensini (Bastia), Diallo (Al Shabab), C.Traorè (Digione).

LOSC Lille

ACQUISTI: Amadou Onana (Amburgo, 7 milioni), I.Grbic (Atletico Madrid, prestito), L.Jardim (Boavista, fine prestito), U.Simbakoli (Stade Lavallois, fine prestito), S.Agouzoul (Re Mouscron, fine prestito), Show (Boavista, fine prestito), Y.Dabila (Re Mouscron, fine prestito), J.Onana (Re Mouscron, fine prestito).

CESSIONI: D.Nlandu (Avranches, prestito), J.Onana (Bordeaux, 2 milioni), Show (Ludogorets), L.Araujo (Atlanta United, 10.91 milioni), A.Quattara (Valenciennes), L.Chevalier (Valenciennes, prestito), S.Sadzoute (Louvain), H.Koffi (Charleroi, 500 mila), A.Soumaoro (Bologna, 2.5 milioni), B.Soumare (Leicester, 20 milioni), R.Koumae (Troyes, fine prestito), Mike Maignan (Milan, 13 milioni)

Lorient

ACQUISTI: I.Silva (Osijek, 2 milioni)

CESSIONI: Y.Wissa (Brentford, 10 milioni), S.Marveaux (Charlotte), Q.Lecoeuche (Valenciennes), F.Wadja (Caen), M.Pattier (Stade Briochin)

Metz

ACQUISTI: A.Bassi (Nancy), N.De Preville (Bordeaux), S.Alakouch (Nimes), Pape Sarr (Tottenham, prestito)

CESSIONI: Pape Sarr (Tottenham, 17 milioni), V.Angban (Sochi, 4 milioni), J.Boye (Al Fayha)

Monaco

ACQUISTI: M.Boadu (Az Alkmaar, 17 milioni), J.Lucas (Olympique Lione, 11 milioni), I.Jakobs (Colonia, 6.5 milioni), A.Nubel (Bayern Monaco, prestito), V.Decarpentrie (Monaco B)

CESSIONI: B.Henrichs (RB Lipsia, 15 milioni), F.Ballo-Toure (Milan, 5 milioni), H.Onyekuru (4.5 milioni), G.Biancone (Troyes, 2.5 milioni), E.Millot (Stoccarda, 1.75 milioni), Gil Dias (Benfica, 1.5 milioni), P.Pellegri (Milan, 1 milione), S.Jovetic (Herta Berlino), K.Balde (Cagliari), Jorge (Palmeiras), B.Lecomte (Ateltico Madrid, prestito)

Montpellier

ACQUISTI: Thuler (Flamengo, prestito), V.Germain (Marsiglia), M.Sakho (Crystal Palace), L.Leroy (Chateauroux)

CESSIONI: G.Laborde (Rennes, 15 milioni), A.Delort (Nizza, 10 milioni), I.Yun (Ulsan), B.Badu (Le Mans)

Nantes

ACQUISTI: A.Lafont (Fiorentina, 7.5 milioni)

CESSIONI: I.Louza (Watford, 10 milioni), A.Tourè (Genoa, 3.5 milioni), Lucas Evangelista (RB Bragantino), E.Youan (San Gallo, 500 mila), B.Mendy (Angers), A.Olliero (Pau).

Nizza

ACQUISTI: C.Stengs (Az Alkmaar, 15 milioni), A.Delort (Montpellier, 10 milioni), J.Todibo (Barcellona, 8.5 milioni), P.Rosario (PSV, 6 milioni), M.Lemina (Southampton, 5.5 milioni), M.Bard (OL, 3 milioni), J.Kluivert (Roma, prestito)

CESSIONI: W.Cyprien (Parma, 7 milioni), S.Nsoki (Club Bruges, 6.5 milioni), P.Lees Melou (Norwich, 6 milioni), M.Maolida (Herta Berlino, 4 milioni).

Olympique Lione

ACQUISTI: X.Shaqiri (Liverpool, 6 milioni), Emerson Palmieri (Chelsea, prestito), D.Da Silva (Rennes), Henrique (Vasco Da Gama)

CESSIONI: J.Andersen (Crystal Palace, 17.5 milioni), M.Cornet (Burnley, 15 milioni), J.Lucas (Monaco, 11 milioni), M.Bard (Nizza, 3 milioni), De Sciglio (Juventus, fine prestito)

Olympique Marsiglia

ACQUISTI: Gerson (Flamengo, 25 milioni), L.Balerdi (Borussia Dortmund, 11 milioni), P.Lirola (Fiorentina, 6.5 milioni), L.Peres (Santos, 4.5 milioni), K. De La Fuente (Barcellona, 3 milioni), Pau Lopez (Roma, prestito), C.Under (Roma, prestito)

CESSIONI: M.Lopez (Sassuolo, 2 milioni), H.Sakai (Urawa Reds, 1.5 milioni), C.Rocchia (Digione), Thauvin (Tigres), S.Khaoui (Clermont), V.Germain (Montpellier), K.Strootmann (Cagliari, prestito), D.Benedetto (Elche, prestito).

Paris Saint Germain

ACQUISTI: Lionel Messi (Barcellona), Gianluigi Donnarumma (Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Archaf Hakimi (Inter, 60 milioni), A.Areola (Fulham, fine prestito), D.Pereira (Porto, 16 milioni), M.Bulka (Chateaurox, fine prestito), G.Innocent (Caen, fine prestito), G.Wijnaldum (Liverpool), A.Kalimuendo (Lens, fine prestito)

CESSIONI: A.Kalimuendo (Lens, prestito), T.Pembele (Bordeaux, prestito), M.Bulka (Nizza, prestito), A.Areola (West Ham, prestito), G.Innocent (Vannes, prestito), T.Balde (Havre, prestito), M.Bakker (Bayer Leverkusen, 7 milioni), K.Ruiz (Barcellona), M.Kean (Everton, fine prestito), A.Florenzi (Roma, fine prestito).

Rennes

ACQUISTI: L.Badè (Lens, 17 milioni), G.Laborde (Montpellier, 15 milioni), K.Sulemana (Nordsjaelland, 15 milioni), B.Santamaria (Friburgo, 14 milioni), L.Majer (Dinamo Zagabria, 12 milioni), D.Alemdar (Kayserispor, 3.5 milioni), B.Meling (Nimes, 3 milioni).

CESSIONI: E.Camavinga (Real Madrid, 31 milioni), F.Maouassa (Club Brugges, 4 milioni), J.Siebatcheu (Young Boys, 2.5 milioni), B.Soppy (Udinese, 2 milioni), L.Brassier (Brest, 2 milioni), G.Nyamsi (Strasburgo, 1 milione), Dalbert (Inter, fine prestito), Nzonzi (Roma, fine prestito)

Saint Etienne

ACQUISTI: I.Ramirez (Liverpool URU, prestito)

CESSIONI: /

Stade Reims

ACQUISTI: A.Matusiwa (Groningen, 4 milioni), M. Van Bergen (Heerenveen, 2 milioni), A.Gravillon (Inter, prestito)

CESSIONI: B.Dia (Villarreal, 12 milioni), N.Lemaitre (Quevilly)

RC Strasburgo

ACQUISTI: G.Nyamsi (Rennes, 1.5 milioni), K.Fila (Lechia Gdansk, 1.5 milioni), K.Gameiro (Valencia), M.Le Marchand (Fulham), L.Perrin (Marsiglia), J.Aholou (Monaco, prestito), F.Guilbert (Aston Villa, prestito)

CESSIONI: M.Simakan (RB Lipsia, 15 milioni), S.Mitrovic (Getafe, 1 milione)

Troyes

ACQUISTI: Metinho (Fluminense, 5 milioni), M.Baldè (Digione, 3.5 milioni), R.Ripart (Nimes 3.3 milioni), G.Biancone (Monaco, 2.5 milioni), R.Kouamè (Lille, 2.5 milioni), M.Kukharevych (Rukh Lviv, 300 mila), Adil Rami (Boavista), Y.Konè (OL), P.Roberts (Man City), P.Sandler (Man City)

CESSIONI: K.Nguena (Slavia Sofia), M.Barthelme (Guingamp), T.Baya (Vendsyssel), S.Mambo (Orleans)

