Calciomercato Liga Gennaio 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato Liga Gennaio 2023: tutte i trasferimenti e gli acquisti e cessioni di tutte le squadre del campionato spagnolo.

Ben delineato, ma non ricco di sorprese, anche il calciomercato della Liga si è concluso. Il calciomercato estivo è stato abbastanza rovente, anche perché ci sono stati diversi colpi di mercato come Robert Lewandowski al Barcellona. Proprio i catalani hanno deciso di sfoltire la rosa mandando via alcuni giocatori come Memphis Depay che ha firmato con l’Atlético Madrid.

Real Madrid, invece, ha deciso di rimanere con la rosa intatta tanto da non aver acquistato né ceduto alcun giocatore. Diverso, invece, l’Atlético Madrid che ha deciso di cedere Joao Felix al Chelsea in prestito oneroso. Il portoghese, pagato alla cifra monstre di 120 milioni di euro, sarebbe andato via per alcune divergente con il tecnico Diego Simeone.

Terza in Liga con un campionato stupendo, la Real Sociedad decide di cambiare un solo uomo nella sua formazione. Dopo l’addio di giocatori come Alexander Isak, i baschi dicono addio a Jon Karrikabaru che firma con il Leganes.

LaLiga, tutte gli acquisti e le cessioni delle squadre

Almeria

Acquisti: Arvin Appiah (CD Tenerife), Luis Suarez (Marsiglia), Diego Marino (Gijon)

Cessioni: Juanjo Nieto (Huesca), Arvin Appiah (Malaga), Ivan Martos (Cartagena)

Atletico Madrid

Acquisti: Memphis Depay (Barcellona)

Cessioni: Marcos Paulo (San Paolo), Matheus Cunha (Wolves), Joao Felix (Chelsea)

Barcellona

Acquisti: –

Cessioni: Gerard Piqué (ritirato), Memphis Depay (Atlético Madrid)

Cadice

Acquisti: Youba Diarra (Salisburgo), Raul Parra (Mirandes), Gonzalo Escalante (Lazio), Roger Marti (Elche)

Cessioni: Lucas Perez (Deportivo La Coruna), Tomas Alarcon (Real Saragozza), Awer Mabil (Sparta Praga)

Elche

Acquisti: Lisandro Magallan (Ajax)

Cessioni: Javier Pastore (Qatar SC), Roger Marti (Cadice)

Espanyol

Acquisti: Cesar Montes (Rayados de Monterray), Ronaël Pierre-Gabriel (Magonza)

Cessioni: Miguel Llambrich (Cartagena)

Getafe

Acquisti: Gonzalo Villar (Roma), Darío Poveda (Ibiza)

Cessioni: Dario Poveda (Cartagena)

Girona

Acquisti: Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Alexander Callens (New York City)

Cessioni: –

Maiorca

Acquisti: Dennis Hadzikadunic (Rostov)

Cessioni: –

Osasuna

Acquisti: –

Cessioni: Roberto Torres (Fine contratto), Juan Pérez (Huesca), Juan Pérez (Deportivo La Coruna)

Rayo Vallecano

Acquisti: –

Cessioni: –

Real Betis

Acquisti: –

Cessioni: Abner (Athletico-PR)

Real Madrid

Acquisti: –

Cessioni: –

Real Sociedad

Acquisti: –

Cessioni: Jon Karrikabaru (Leganes)

Real Valladolid

Acquisti: Darwin Machis (Juarez), Cyle Larin (Clube Brugge)

Cessioni: –

Siviglia

Acquisti: Loric Bade (Rennes), Lucas Ocampos (Ajax, ritorno prestito)

Cessioni: Isco (fine contratto), Kasper Dolberg (Hoffenheim, in prestito dal Nizza)

Acquisti: –

Cessioni: –

Villareal

Acquisti: –

Cessioni: Geronimo Rulli (Ajax), Arnaut Danjuma (Tottenham)