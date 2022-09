Calciomercato Liga Estate 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato, tutti gli affari della Liga spagnola in questa estate 2022: il Real Madrid, campione d’Europa, punta sul giovane Tchouameni per rinnovare il centrocampo, e puntella la difesa con Rudiger. Il Barcellona abbraccia un Lewandowski sempre famelico, mentre si regala Kessie e Christensen a parametro zero. L’Atletico Madrid pesca Molina in Serie A, e puntella la rosa con gli arrivi di Witsel e Reguillon, oltre al ritorno di Morata dal prestito biennale alla Juve. Il Valencia punta sulla voglia di riscatto di Cavani. Il Siviglia su quella di Isco.

Si è appena conclusa la sessione estiva di calciomercato: anche La Liga spagnola si è resa protagonista di diversi colpi interessanti, con le big che si sono mosse però in maniera oculata, senza spendere cifre esorbitanti.

Fa scuola il mercato di un Barcellona in ricostruzione, reduce da uno dei periodi più difficili della propria storia in termini finanziari. Eppure, il club catalano ha messo a segno diversi colpi interessanti a parametro zero. Partiamo da Robert Lewandowski, il bomber che aggiunge qualità ed esperienza al conjunto blaugrana. Doppiette al Valladolid e alla Real Sociedad in queste prime tre giornate, per un attaccante che non ha perso il proprio killer istinct.

Oltre al polacco, sono giunti in Catalogna anche giovani come Kessie e Christensen, prelevati a zero da Chelsea e Milan.

Gran colpo a costo zero anche per la difesa del Real Madrid campione d’Europa: l’arrivo di Rudiger dal Chelsea ha completato una retroguardia che si basava già sulle ottime prestazioni di David Alaba. Florentino ha inoltre regalato il talento di Tchouameni, prelevato dal Monaco per 100 milioni. Los Blancos hanno inoltre dato addio a Casemiro, passato allo United dopo aver vinto cinque coppe campioni in Spagna.

Si muove bene anche la terza forza del campionato spagnolo, l’Atletico Madrid: dopo De Paul lo scorso anno, Simeone dà mandato di pescare ancora in casa Udinese e dare l’assalto a Molina. Preso anche un elemento di esperienza come Axel Witsel, mentre il giovane Reguillon, ex Tottenham, vorrà rilanciarsi dopo le buone prestazioni offerte in terra iberica col Siviglia.

Siviglia che tra i suoi colpi di mercato annovera Isco e Telles, oltre al giovane centrale Nianzou, che al Bayern non è riuscito a sfondare. Il Valencia scommette sulla voglia di riscatto di Edinson Cavani. Mercato senza particolari sussulti quello del Villarreal, che cede Dia alla Salernitana, e rinnova il prestito di Lo Celso dal Tottenham.

Calciomercato Estate 2022 La Liga: acquisti e cessioni delle 20 squadre partecipanti al massimo campionato inglese

Almeria

ACQUISTI: Milovanovic (a, Partizan); Guedes (c, Vitoria Guimaraes); Pozo (d, Siviglia); Babic (d, Stella Rossa); Sviderski (c, Manchester United); Mendes (d, Lorient); Solà (d, Barcellona); Kayky (d, Santos); Embarba (c, Espanyol); Leo Baptistao (a, Santos); Pacheco (p, Alaves);

CESSIONI: Makaridze (p, Ponferradina); Olivera (a, Boston River); Bunuel (d, fine contratto); Carriço (d, fine contratto); Lazo (c, Espanyol); Nolaskoain (c, Eibar); Appiah (a, Tenerife); Maras (d, Alaves); Sadiq (a, Real Sociedad);

Athletic Bilbao

ACQUISTI: Guruzeta (a, Amorebieta); Herrera (c, Paris Saint Germain);

CESSIONI: Unai Lopez (c, Rayo Vallecano); Cordoba (a, fine contratto); Ezkieta (p, Racing Santander); Prados (c, Mirandes); Unai Nunez (d, Celta Vigo);

Atletico Madrid

ACQUISTI: Molina (d, Udinese); Lino (a, Gil Vicente); Witsel (c, Borussia Dortmund); Reguillon (d, Tottenham); Morata (a, Juventus); Saul (c, Chelsea);

CESSIONI: Suarez (a, fine contratto); Vrsaljko (d, Olympiacos); Herrera (c, Houston); Manu Sanchez (d, Osasuna); Lino (a, Valencia); Rodrigo Riquelme (a, Girona); Renan Lodi (d, Nottingham Forest); Wass (c, Brondby); Camello (a, Rayo Vallecano);

Barcellona

ACQUISTI: Kessié (c, Milan); Christensen (d, Chelsea); Raphinha (a, Leeds); Lewandowski (a, Bayern Monaco); Koundé (d, Siviglia);

CESSIONI: Coutinho (a, Aston Villa); Lenglet (d, Tottenham); Dani Alves (d, fine contratto); Trincao (a, Sporting Lisbona); Neto (p, Bournemouth); Braithwaite (a, svincolato); Mingueza (d, Celta Vigo); Wagué (d, HNK Gorica); Manaj (a, Watford); Puig (c, Los Angeles); Nico Gonzalez (c, Valencia); Umtiti (d, Lecce); Collado (c, Elche);

Celta Vigo

ACQUISTI: Swedberg (c, Hammarby); de la Torre (c, Heracles); Rodriguez (c, Siviglia); Unai Nunez (d, Celta Vigo); Marchesin (p, Porto); Carles Perez (a, Roma); Strand Larsen (a, Groningen); Mingueza (d, Barcellona); Paciencia (a, Eintracht Francoforte);

CESSIONI: Mendez (a, Real Sociedad), Araujo (d, America); Emre Mor (a, Karagümrük); Fontan (d, Go Ahead Eagles); Nolito (a, fine contratto); Yokuslu (c, fine contratto); Lobete (a, Waalwijk); Blanco (p, Marsiglia); Pineda (c, AEK Atene); Murillo (d, Sampdoria);

Cadice

ACQUISTI: Chust (d, Real Madrid); Alcaraz (c, Valladolid); Zaldua (d, Real Sociedad); Mabil (a; Midtjylland); Bongonda (a, Genk); Ocampo (a, Nacional); Blanco (c, Real Madrid);

CESSIONI: Akapo (d, fine contratto); Mayoral (a, fine contratto); Haroyan (d, Anorthosis); Jönsson (c, AEK Atene); Sanchez (a, Rayo Vallecano); Flere (p, Algeciras);

Elche

ACQUISTI: Ponce (a, Spartak Mosca); Clerc (d, Levante); Roger Martì (a, Levante); Blanco (d, Rosario Central); Quina (c, Watford); Collado (c, Barcellona); Lirola (d, Marsiglia);

CESSIONI: Barragan (d, fine contratto); Carrillo (a, fine contratto); Justo (a, Racing Ferrol); Piatti (a, Estudiantes);

Espanyol

ACQUISTI: Vilhena (c, Krasnodar); Olivan (d, Maiorca); Joselu (a, Alaves); Souza (c, Lommel); Exposito (c, Eibar); Lazo (c, Almeria); Fernandez (p, Huesca); Lecomte (p, Monaco);

CESSIONI: Merida (c, fine contratto); Melendo (a, fine contratto); Olazabal (p, fine contratto); David Lopez (c, fine contratto); Dida Vilà (d, fine contratto); Diego Lopez (p, Rayo Vallecano); Miguelon (d, Oviedo); Victor Gomez (d, Braga); Vilhena (c, Salernitana); Embarba (c, Almeria); Vargas (a, SH Port); Lei Wu (a, SH Port);

Getafe

ACQUISTI: Duarte (d, Granada); Seoane (c, Huesca); Portu (a, Real Sociedad); Borja Mayoral (a, Real Madrid); Milla (d, Granada); Alderete (d, Hertha Berlino); Latasa (a, Real Madrid); Munir (a, Siviglia); Angileri (d, River Plate); Casilla (p, Leeds);

CESSIONI: Olivera (d, Napoli); Hugo Duro (a, Valencia); Poveda (a, Ibiza); Jankto (c, Sparta Praga);

Girona

ACQUISTI: Gutierrez (d, Real Madrid); David Lopez (d, Espanyol); Yangel Herrera (c, Manchester City); Yan Couto (d, Manchester City); Castellanos (a, New York City); Rodrigo Riquelme (a, Ateltico Madrid); Romeu (c, Southampton); Javi Hernandez (d, Leganes); Reinier (c, Real Madrid);

CESSIONI: Juncà (d, fine contratto); Calavera (d, Lugo); Izquierdo (d, Cartagena);

Maiorca

ACQUISTI: Maffeo (d, Stoccarda); Copete (d, Ponferradina); Muriqi (a, Lazio); Rajkovic (p, Reims); Battaglia (c, Sporting Lisbona); Kadewere (a, Lione);

CESSIONI: Sastre (d, PAOK Salonicco); Febas (c, Malaga); Sedlar (d, Alaves); Olivan (d, Espanyol); Sevilla (c, Alaves); Reina (p, Malaga); Mboula (a, Racing Santander); Hoppe (a, Middlesbrough);

Osasuna

ACQUISTI: Peña (d, Villarreal); Fernandez (p, Levante); Moi Gomez (a, Villarreal); Manu Sanchez (d, Atletico Madrid);

CESSIONI: Sanjurjo (c, AEK Larnaca); Cardona (a, Las Palmas); Pérez (c, fine contratto); Ramalho (d, fine contratto);

Rayo Vallecano

ACQUISTI: Sanchez (a, Cadice); Diego Lopez (p, Espanyol); Unai Lopez (c, Athletic Bilbao): Chevarria (d, Real Saragozza); Mumin (d, Vitoria Guimarães); Lejeune (d, Alaves); Camello (a, Atletico Madrid);

CESSIONI: Zidane (p, fine contratto); Moreno (d, Cordoba), Pascual (d, Ibiza); Arboleda (p, svincolato);

Real Betis

ACQUISTI: Wilian José (a, Real Sociedad); Luiz Henrique (a, Fluminense); Luiz Felipe (d, Lazio);

CESSIONI: Garcia (a, Mirandes); Tello (a, fine contratto); Robles (p, fine contratto); Bartra (d, Trabzonspor);

Real Madrid

ACQUISTI: Tchouameni (c, Monaco); Rudiger (d, Chelsea); Odriozola (d, Fiorentina fine prestito);

CESSIONI: Chust (d, Cadice); Jovic (a, Fiorentina); Bale (a, Los Angeles); Isco (c, fine contratto); Marcelo (d, fine contratto); Kubo (a, Real Sociedad); Borja Mayoral (a, Getafe); Casemiro (c, Manchester United); Blanco (c, Cadice); Reinier (c, Girona);

Real Sociedad

ACQUISTI: Mendez (a, Celta Vigo); Cho (a, Angers); Kubo (a, Real Madrid); Sörloth (a, Lipsia); Sadiq (a, Almeria);

CESSIONI: Wilian José (a, Betis Siviglia); Rodrigues (d, Adana Demirspor); Guridi (c, Alaves); Zaluda (d, Cadice); Portu (a, Getafe); Lopez (c, Mirandes); Sagnan (d, Utrecht); Januzaj (a, fine contratto); Monreal (d, fine contratto); Ryan (p. Copenaghen); Isak (a, Newcastle);

Real Valladolid

ACQUISTI: Plata (a, Sporting Lisbona); Monchu (c, Granada); Sanchez (a, Birmingham); Asenjo (p, Villarreal); Malsa (c, Levante); Escudero (d, Granada); Feddal (d, Sporting Lisbona);

CESSIONI: Alcaraz (c, Cadice); Janko (d, Bochum); Paulo Vitor (a, Rio Ave); Caro (p, fine contratto); Martinez (d, fine contratto); Olivas (d, fine contratto); Hervias (a, fine contratto);

Siviglia

ACQUISTI: Isco (c, Real Madrid); Marcao (d, Galatasaray); A.Telles (d, Manchester United); Januzaj (a, svincolato); Dolberg (a, Nizza); Nianzou (d, Bayern Monaco);

CESSIONI: Diego Carlos (d, Aston Villa); Pozo (d, Almeria); De Jong (a, PSV); Augustinsson (d, Aston Villa); Rodriguez (c, Celta Vigo); Koundé (d, Barcellona); Munir (a, Getafe); Ocampos (a, Ajax); Lopes (a, Troyes); Idrissi (a, Feyenoord);

Valencia

ACQUISTI: Hugo Duro (a, Getafe); Castillejo (a, Milan); Lino (a, Atletico Madrid); Nico Gonzalez (c, Barcellona); Ozkacar (d, Lione); Cavani (a, svincolato); Almeida (a, Vitoria Guimarães);

CESSIONI: Saenz (d, Leganes); Cheryshev (a, fine contratto); Guedes (a, Wolverhampton); Cillessen (p, NEC Nijmegen);

Villarreal

ACQUISTI: Morales (a, Levante); Reina (p, Lazio); Femenia (d, Watford); Lo Celso (c, Tottenham);

CESSIONI: Aurier (d, fine contratto); Peña (d, Osasuna); Asenjo (p, Valladolid); Quintillà (d, Santa Clara); Millan (a, Famalicao); Lo Celso (c, Tottenham fine prestito); Moi Gomez (a, Osasuna); Estupinian (d, Brighton); Dia (a, Salernitana); Paco Alcacer (a, Sharjah FC);