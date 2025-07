Calciomercato Lazio: riaperti i contatti con Jan-Carlo Simic (classe 2005), Sarri vuole il centrale ex Milan

La Lazio torna a guardare al mercato dei giovani, e lo fa riaccendendo i riflettori su un nome già noto nel panorama italiano: Jan-Carlo Simic, difensore serbo classe 2005, cresciuto nel vivaio del Milan e già protagonista in Serie A con i rossoneri nella passata stagione. Secondo fonti estere molto vicine al giocatore, il club biancoceleste avrebbe riattivato i contatti nelle ultime ore, con l’obiettivo di portare a Formello un rinforzo di prospettiva per il pacchetto arretrato di Maurizio Sarri.

Un talento seguito anche all’estero

Simic è considerato uno dei profili più promettenti nel panorama europeo tra i centrali Under 20. Alto, fisicamente strutturato e dotato di una buona lettura difensiva, ha collezionato 4 presenze in Serie A con il Milan, segnando anche un gol nella sfida contro il Monza lo scorso dicembre. Attualmente è svincolato, dopo la scadenza naturale del contratto con i rossoneri a fine giugno 2025.

Negli ultimi giorni era stato accostato a club di Bundesliga e Jupiler Pro League, ma ora la Lazio avrebbe deciso di fare sul serio, cercando di battere la concorrenza e inserirlo subito nel gruppo della prima squadra.

Sarri vuole puntare su di lui

Nonostante il blocco parziale al mercato, confermato anche ieri da Claudio Lotito, l’operazione Simic potrebbe essere conclusa a parametro zero, rappresentando un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Maurizio Sarri ha espresso apprezzamento per il profilo del difensore, ritenendolo ideale per un inserimento graduale nel sistema difensivo a 4, dove possa crescere al fianco di elementi esperti come Romagnoli e Casale.

Possibile annuncio già nei prossimi giorni

Le trattative sarebbero in fase avanzata, e la Lazio punta a chiudere rapidamente per non rischiare un inserimento da parte di club stranieri. Se tutto procederà senza intoppi, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del mese di luglio, con Simic pronto a firmare un contratto pluriennale e unirsi al gruppo biancoceleste in vista del ritiro estivo.