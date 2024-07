Calciomercato Lazio, questa volta è vero: addio Immobile

Sembra proprio che, dopo otto stagioni e 207 gol complessivi, Ciro Immobile sia destinato a lasciare la Lazio per una nuova avventura, l’ultima, con la maglia del Besiktas.

Da un paio di stagioni il capitano biancoceleste è in evidente declino fisico e gli infortuni non gli danno tregua, anche se ha comunque sempre dato il suo contributo in fase realizzativa, pur totalizzando cifre non altisonanti rispetto al passato.

L’offerta del Besiktas alla società, Lotito dixit, non c’è ancora, ma un discorso con il calciatore sì: sul tavolo degli agenti Marco Sommella e Alessandro Moggi è giunta un’offerta ricca, un triennale da 5 milioni netti a stagione, l’ultimo contratto della carriera.

Immobile sarebbe pronto ad accettare, anche subito, ma i problemi sono Lotito e i due anni di contratto ancora in essere con i biancocelesti.

Il patron non fa sconti e vuole che il Besiktas paghi il cartellino, ma il club non pare averne l’intenzione e preferirebbe che l’attaccante rescindesse. Da par suo lo stesso Immobile parrebbe premere per essere lasciato libero.

Conoscendo Lotito e la spilorceria dei club turchi in generale, riteniamo che la vicenda andrà per le lunghe e non sappiamo pronosticarne l’esito.

Sappiamo, però, che Immobile non pare avere nel nuovo ds Fabiani e nel nuovo allenatore Baroni due estimatori tali da bramare per tenerlo, e la panchina non sembra improbabile nonostante i gradi da capitano e la sua storia.

Una storia iniziata nel 2016 dopo fosche annate a Dortmund e a Siviglia in cui non sembrava più l’implacabile bomber visto a Pescara e a Torino; arrivato a Roma senza particolari entusiasmi, Immobile divenne invece il perno della Lazio riscrivendone le statistiche e divenendone il miglior marcatore di sempre superando il leggendario Silvio Piola e il totem Beppe Signori.

Meno felice, nonostante la vittoria a Euro 2020, il rapporto con la Nazionale. In azzurro, forse per gli schemi ovviamente diversi, non ha mai segnato con continuità ed è apparso spesso avulso dalla squadra ragranellando solo 17 gol in 57 presenze tra il 2014 e l’anno scorso.

