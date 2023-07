Calciomercato Lazio: arriva Sow, ma scoppia il caso Luis Alberto

Calciomercato Lazio: colpo a sorpresa dall’Eintracht, arriva Ibrahima Sow a centrocampo, operazione da 15 milioni di euro.

Maurizio Sarri è pronto ad abbracciare il nuovo rinforzo a centrocampo – Fonte StadioSport.it

La Lazio ha scelto finalmente il nuovo centrocampista, non sarà né Kamada né Samuele Ricci, bensì lo svizzero dell’Eintracht di Francoforte, Mohameth Ibrahima Sow. Il centrocampista classe 1996 di passaporto svizzero, ma con origini senegalesi sarà, dunque, il primo rinforzo a centrocampo per Maurizio Sarri, il quale avrà a disposizioni un giocatore molto duttile, capace di ricoprire benissimo sia il ruolo di mediano davanti alla difesa, sia il ruolo di mezz’ala in un 4-3-3.

L’operazione costerà alla Lazio una cifra complessiva di 15 milioni di euro, i quali hanno raggiunto in maniera molto veloce il sì del calciatore e starebbero limando gli ultimi dettagli con l’Eintracht per finalizzare l’accordo. Le visite del giocatore saranno fissate già nei prossimi giorni a Formello, dopo di che lo svizzero apporterà la propria firma sul contratto, legandosi ai colori biancocelesti per i prossimi quattro anni, con uno stipendio di 2,5 milioni netti a stagione bonus inclusi.

Il 26enne di origini senegalesi apporterà alla rosa laziale caratteristiche fisiche e tecniche, doti che dopo l’addio di Milinkovic Savic non erano più presenti nel centrocampo biancoceleste. Maurizio Sarri, però, dovrà lavorare molto sulla vena realizzativa del calciatore che durante la sua permanenza in Germania ha messo a segno solamente 4 reti in 53 partite disputate.

Nel frattempo scoppia il caso Luis Alberto, lascia la Lazio?

Proprio nelle ore più calde di calciomercato biancoceleste, sarebbe scoppiato un nuovo caso Luis Alberto in casa Lazio, questa volta però il giocatore non avrebbe colpe. Lo scoppio del polverone che si è alzato nelle ultime ore in casa Lazio sarebbe legato interamente al rinnovo di Luis Alberto, il giocatore, infatti, sarebbe sbottato sui propri social a causa del rinnovo contrattuale che tarderebbe ancora ad arrivare.

Fonte immagine: profilo Facebook di Luis Alberto

L’intesa con l’entourage del giocatore era stata trovata già lo scorso giugno quando i suoi legali avevano trovato l’intesa con Claudio Lotito per un ritocco di ingaggi pari a 4 milioni più bonus, contratto che però non è stato mai presentato allo spagnolo. L’ira di Luis Alberto sarebbe stata scaturita proprio dopo la notizia del rinnovo del connazionale Pedro, il quale sarebbe arrivato poco prima della partenza del ritiro ad Auronzo.



Tutto questo avrebbe mandato su tutte le furie il numero 10 biancoceleste che sui propri profili social ha scritto: “C’è un limite oltre il quale la pazienza smette di essere una virtù.” Parole molto chiare quelle del giocatore, che avrebbero fatto capire a Lotito che la pazienza è finita e che il calciatore non sarebbe più disposto ad attendere. Questo potrebbe portare ad una nuova rottura tra dirigenza e calciatore che potrebbe riversarsi anche in ottica calciomercato, con lo spagnolo che potrebbe lasciare la Lazio dopo il trattamento ricevuto.