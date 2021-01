Calciomercato Lazio: arriva Musacchio dal Milan

L’ex difensore del Milan è ufficialmente della Lazio. Il giocatore arriva a titolo definitivo nella capitale e andrà a rinforzare la retroguardia biancoazzurra dopo l’infortunio di Luiz Felipe.

Dopo giorni di trattativa serrata tra Lazio e Milan, alla fine è arrivata la fumata bianca. Mateo Musacchio è ufficialmente un nuovo giocatore dei biancocelesti.

Il giocatore ha svolto le visite mediche di rito e, successivamente, ha firmato il nuovo contratto con la Lazio fino al giugno 2023.

A seguito dell’infortunio di Luiz Felipe, per il quale la stagione è finita, infatti, la società di Lotito ha iniziato a trattare vari profili per sostituirlo, in primi quello di Nikola Maksimovic.

Il difensore, chiuso al Napoli da Koulibaly e Manolas, era stato il primo candidato forte per trasferirsi nella capitale. La trattativa, tuttavia, non ha avuto seguito.

Da qui l’idea di indirizzare gli sforzi verso Musacchio, che in poche ore è diventato una pista concreta e, successivamente, ufficialmente un nuovo difensore dei capitolini.

