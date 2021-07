Calciomercato, Kaio Jorge: la Juventus sorpassa il Milan e il Benfica

I bianconeri beffano tutti nella corsa al talento brasiliano e meditano sulla formula d’acquisto.

Lo abbiamo, ormai, imparato a conoscere quello che per tutti gli addetti ai lavori è il nuovo ragazzo d’oro del Santos e che, con grandi probabilità, potremmo ammirare nel campionato italiano.

Kaio Jorge Pinto Ramos, classe 2002, è stato oggetto del desiderio di molti club della nostra Serie A, mostrandosi favorevole alla sua cessione nel “Bel Paese”. La confusione, però, si è fatta su chi poteva essere la squadra destinata a beneficiare delle prestazioni del ragazzo e oggi sembrerebbe che questo interrogativo possa essere risolto.

Dopo essere stato vicino a Lazio e Napoli, per poi farsi tentare dalle sirene portoghesi del Benfica, fino a cancellare tutto e dare per certo un suo passaggio tra le fila del Milan, Kaio Jorge potrebbe diventare, definitivamente, un giocatore della Juventus.

I bianconeri, nelle ultime ore, hanno sfruttato l’incertezza del Milan nel chiudere la trattativa e hanno replicato la proposta ufficiale mossa dal Benfica, ma rifiutata dal giocatore, ottenendo il consenso del ragazzo e l’apertura del club per una trattativa.

Ci sarà, adesso, da lavorare sulla formula di ingaggio del giocatore che, a quanto sembra, ha scelto in maniera entusiasta di vestire la maglia della Vecchia Signora.

Il contratto del ragazzo scade a Dicembre, dunque, le idee sono due: andare incontro al Santos formulando una proposta concreta per ingaggiarlo fin da subito o aspettare la scadenza del contratto e prenderlo in via gratuita.

Un altro interrogativo è quello riguardante la collocazione del brasiliano nella squadra. Allegri avrebbe già espresso la voglia di tenerlo in prima squadra e sembra, dunque, meno probabile un suo approdo all’Under 23 di Lamberto Zauli.

La telenovela Kaio Jorge sembra destinata a concludersi, ma mai dire mai.

