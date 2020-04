Calciomercato Juventus: spuntano Luis Alberto e El Shaarawy

Fonti inglesi accostano lo spagnolo alla Juventus, mentre l’egiziano vorrebbe mettersi in mostra per conquistare un posto nell’Europeo 2021.

Luis Alberto

Anche se per Luis Alberto sembra vicina la firma per il rinnovo con la Lazio fino al 2025, il centrocampista avrebbe molto mercato.

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal “Daily Express“, il giocatore, la cui valutazione si aggira intorno agli 80 milioni, sarebbe oggetto di un duello di mercato che vedrebbe protagonisti la Juventus e l’Everton di Ancelotti.

Intanto il presidente della Lazio Lotito ha già avvisato che i sui “big” non verranno venduti se non davanti a un’offerta “monstre”, un’opzione difficilmente attuabile dalle società in considerazione dell’emergenze sanitaria che di fatto ha messo in difficoltà molti club.

Stephan El Shaarawy

Nel mirino della Juventus anche l’egiziano; che nell’estate del 2019 lascia la Roma grazie all’offerta, oserei dire “faraonica” di 16 milioni a stagione, fatta dallo Shangai Shenhua diventando così l’italiano più pagato in Cina.

Si ripropone quindi l’interessamento che già aveva visto i bianconeri prendere in considerazione, in previsione dell’arrivo di Sarri a Torino, l’idea di portare l’attaccante a disposizione del tecnico toscano essendone grande estimatore già dai tempi del Napoli.

Inoltre la voglia del giocatore di mettersi in evidenza al Ct Mancini, in considerazione dell’Europeo posticipato al 2021, lasciano buone speranze al suo possibile rientro in Italia proprio alla corte dei bianconeri non escludendo però anche l’interessamento di Napoli e Milan.

