Calciomercato Juventus: spunta ipotesi scambio Jorginho-Pjanic

Jorginho è uno dei giocatori più stimati da Maurizio Sarri e la Juventus starebbe pensando di offrire Pjanic al Chelsea per riportare l’italo-brasiliano in Italia.

Non sarà a Barcellona il futuro di Miralem Pjanic. La trattativa tra il club blaugrana e la Juventus si è messa in salita, con Arthur che ha fatto sapere di non voler lasciare la Catalogna. I bianconeri hanno cominciato quindi a guardarsi intorno e per il bosniaco è spuntata fuori l’ipotesi Chelsea.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, il piano della Juventus sarebbe quello di offrire ai Blues Pjanic per poter arrivare a Jorginho, da sempre pallino di Sarri sia al Napoli che al Chelsea. L’italo-brasiliano avrebbe già dato il proprio ok ai bianconeri e sarebbe felice di poter tornare a lavorare con Sarri.

Il centrocampista classe 1991 ha un contratto che lo lega al Chelsea fino al 2023, ma la prospettiva di giocare in Italia nell’anno in cui si giocherà l’Europeo lo stimola non poco. Il Chelsea valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe abbassare il prezzo offrendo proprio Pjanic.

Il bosniaco interessa molto anche al Paris Saint-Germain, con Leonardo da sempre suo grande estimatore, ma i parigini non hanno fatto la loro mossa. Ecco perché la Juventus, sempre secondo il Guardian, starebbe intensificando i contatti con il Chelsea per avviare questo scambio.

Nel frattempo, in una live su Instagram assieme a Laurent Agouazi, vice-allenatore dell’U19 del Metz, Pjanic non sembra voler lasciare la Juventus, dichiarando come il club italiano sia una famiglia, un club di altissimo livello. Parole d’amore quelle del bosniaco che, però, non cambieranno il suo futuro, ormai lontano da Torino.

