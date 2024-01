Calciomercato Juventus: preso Tiago Djalò

Calciomercato Juventus: affare fatto per Djalo dal Lille, il portoghese arriverà nei prossimi giorni a Torino per firmare un quadriennale.

Tiago Djalò nel ritiro della nazionale portoghese – StadioSport.it

La Juventus lo ha rifatto: dopo la beffa di due estati fa, quando i bianconeri bruciarono sul tempo l’Inter per Bermer, la società torinese ha nuovamente anticipato le mosse dei nerazzurri sul mercato aggiudicandosi le prestazioni di un nuovo difensore come Thiago Djalo dal Lille. Il portoghese arriverà nei prossimi giorni a Torino per svolgere le visite mediche di routine e apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime quattro stagioni.

La Juventus è riuscita a convincere la società francese a lasciar partire il proprio tesserato già nella sessione di mercato attuale recapitando una proposta totale di 5 milioni di euro ed evitando che quest’ultima avesse perso il giocatore a 0 nella prossima sessione di calciomercato. Mossa che ha convinto tutti, anche lo stesso giocatore al quale la stessa Inter aveva chiesto di temporeggiare fino alla prossima estate per poi approdare in nerazzurro, ma la voglia di cambiare area di Djalo era troppo prematura e la trattativa si è delineata a favore dei bianconeri.

La liquidità per finanziare l’operazione dovrebbe arrivare interamente da fonti esterne visto che il Genoa è sul punto di cedere Dragusin sul quale è piombato il Bayer Monaco che sarebbe seriamente intenzionato a formulare un’offerta al club ligure. Una volta arrivata l’intesa per il difensore rumeno la Juventus percepirà il 20% della rivendita del calciatore, recuperando del tutto la liquidità sborsata per Djalo.