Calciomercato Juventus: preso Facundo Gonzalez

Facundo Gonzalez, giovane difensore uruguaiano del Valencia, potrebbe essere il nuovo colpo di calciomercato della Juventus.

Con un vero blitz di calciomercato, la Juventus sta per concludere l’acquisto di un giovane e promettente difensore del Valencia: Facundo Gonzalez. Classe 2003, ha disputato gli ultimi mondiali Under 20 con la maglia dell’Uruguay.

Facundo Gonzalez è un difensore giovane, alto 193 che fa della fisicità uno dei suoi punti di forza. Finito nel mirino di Genoa, Salernitana e Milan il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo Sky Sport, avrebbe anticipato la concorrenza, consegnando a mister Allegri un promettente difensore.

Se Facundo Gonzalez dovesse arrivare alla Juventus, potrebbe liberare Koni De Winter richiesto dal Frosinone e dal Genoa, grande protagonista di questa sessione di calciomercato che da poco ha annunciato l’acquisto di Retegui.

Calciomercato Juventus: acquisti e cessioni, Giuntoli scatenato

La Juventus vuole tornare a vincere. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha in mente nuovi colpi di calciomercato, ma prima deve sfoltire la rosa. Fin qui hanno riscattato Milik e acquistato il figlio di George Weah dal Lille. Troppo poco per la Vecchia Signora.

Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Il vero colpo di calciomercato della Juventus sarebbe Lukaku. Un smacco per l’Inter di Simone Inzaghi, che laconicamente ha dichiarato “La storia meritava un finale diverso”. Una Juventus che per raggiungere i 40 milioni richiesti dal Chelsea, è disposta a vendere tutti gli esuberi, da Zakaria a McKennie.

Dopo aver piazzato Arthur alla Fiorentina, Giuntoli dovrebbe sfoltire ulteriormente la rosa, anche per un questione di bilancio. L’ex capitano Bonucci è stato messo con le spalle al muro e dovrebbe lasciare la Juventus dopo 500 partite.

Intanto la Juventus, anche in prospettiva, ha in pugno il giovane Facundo Gonzalez. Dopo aver limato gli ultimi dettagli, sarà a disposizione di Max Allegri, che valuterà se tenerlo o mandarlo in prestito. Farà la fine di Pellegrini o di Cambiaso, acquistati per essere successivamente prestati? Presto lo scopriremo, anche perché alla Vecchia Signora, secondo il patron Elkann, il vero fuoriclasse è Giuntoli.

Cristiano Giuntoli, nuovo direttore tecnico, il vero colpo di mercato della Juventus