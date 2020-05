Calciomercato Juventus: possibile scambio De Sciglio-Todibo, oltre ad Arthur-Pjanic con il Barcellona.

Movimenti di mercato interessanti sembrano profilarsi tra i bianconeri e i blaugrana.

Jean-Clair Todibo

Sempre calda in questi giorni la linea di mercato che vede interessate Barcellona e Juventus, si rincorrono infatti diverse voci che vedono i bianconeri interessati ad alcuni profili attualmente al servizio dei catalani.

In particolare è ormai noto il forte interessamento del club torinese per il brasiliano classe ’96 del Barcellona che ha dato il suo benestare a trattare con il ragazzo, in casa blaugrana invece si valuta la possibilità di portare alla corte di Setién il bosniaco classe ’90.

Secondo il quotidiano “Mundo Deportivo” l’intreccio di mercato tra le due società non finisce qui, infatti sia Juventus che Barcellona starebbero lavorando anche ad un possibile scambio tra De Sciglio e Todibo.

Il terzino bianconero è oggetto di interessamento da parte del Barcellona per via la sua duttilità in campo che permette opzioni di gioco diverse.

Sul francese classe’99 invece ha messo gli occhi il ds Paratici, attualmente è in prestito con diritto di riscatto ai tedeschi dello Shalke 04, ma vi è anche presente la clausola che concede la facoltà di controriscatto ai blaugrana.

Ecco quindi che si prospetta un possibile scambio, con Tobido che vestirebbe la maglia bianconera, e il numero 2 della Juve volerebbe a Barcellona.

