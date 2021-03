Calciomercato Juventus: possibile scambio Bentancur-Goretzka col Bayern Monaco?

I bavaresi decisi a fare sul serio per avere il centrocampista uruguagio, ma la Juventus non vuole vederlo se non con uno scambio alla pari.

La domanda che tutti i tifosi juventini si stanno ponendo in questa travagliata stagione è: dov’è finito il vero Rodrigo Bentancur?

Il centrocampista uruguagio, arrivato a Torino grazie all’operazione che ha portato Tevez a vestire nuovamente la maglia del Boca Juniors, sta vivendo il suo peggior periodo della carriera e tutte le ottime impressioni mostrate nelle annate precedenti, stanno lasciando spazio ad una grande diffidenza.

Dopo il buon inizio di avventura italiana con Allegri e quella che sembrava essere la definitiva esplosione con Maurizio Sarri, Bentancur è tornato ad evidenziare enormi problemi tecnici, specie quando schierato da regista.

Pirlo, molto spesso, si affida a lui per la costruzione dal basso della manovra, ma il ragazzo cresciuto nel Boca è parso molto meno sicuro dei propri mezzi in quel ruolo. Non è solo il gravissimo errore commesso all’andata contro il Porto a pesare sul giudizio di un ragazzo che, per la piazza, non è più un sicuro inamovibile.

La Juventus continua a credere nel proprio centrocampista, ma è disposta ad ascoltare proposte per la sua cessione, a patto che si parta da una base d’asta di 50 milioni.

Nonostante la cifra molto alta, il Bayern Monaco ha deciso di inserire il nome di Bentancur nella lista dei papabili acquisti del prossimo anno e la società bavarese sembra convincersi della possibilità di inserire un giocatore giovane e di grande prospettiva nella sua rosa.

I bianconeri, però, non faranno sconti, a meno che il Bayern non decida di avviare una trattativa di scambio con il centrocampista tedesco Leon Goretzka, che piace molto alla società torinese.

Goretzka rappresenta uno dei giocatori più fisici e meglio inseriti nel contesto del Bayern Monaco, ma è chiaro che se i tedeschi vorranno Bentancur, dovranno rinunciare ad un tassello importante del proprio scacchiere.

