Calciomercato Juventus: Manchester City sfida PSG per Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus: il Manchester City vuole Cristiano Ronaldo.

Sarà una lunga settimana per la Juventus e per tutti i tifosi della Vecchia Signora che non solo devono digerire lo scivolone di Udine alla prima giornata di campionato, ma dovranno mantenere anche il fiato sospeso riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo.

Proprio la domenica della prima giornata di campionato, con Cristiano messo in panchina prima dell’inizio del match, è stato il preludio di una serie di rumors e voci che vedono il campione portoghese stanco della sua avventura bianconera, tanto da aver chiesto al proprio agente, Jorge Mendes, di guardarsi intorno.

Non è una novità che il PSG sia molto interessata alle vicende legate al numero 7 bianconero, tanto che il fratello del presidente dei parigini ha postato sui suoi social una foto che ritraeva CR7 insieme a Messi con la maglia del Paris.

Nonostante ciò, nelle ultime ore, sembrerebbe che il Manchester City sia l’unica squadra in grado di poter affondare realmente il colpo su Ronaldo e secondo l’Equipe l’offerta potrebbe effettivamente arrivare.

I Citizens sono alla disperata ricerca di un bomber e dopo un’estate passata a rincorrere Harry Kane e sperare nell’abbassamento delle pretese del Tottenham, ieri è arrivata la doccia fredda: il capitano della Nazionale Inglese rinnoverà il contratto con il club che lo ha reso grande, chiudendo la porta ai campioni d’Inghilterra che, a questo punto, possono sperare solo in Cristiano Ronaldo.

La Juventus, però, non vuole venderlo in via gratuita e servirebbero almeno 30 milioni di euro per convincere la dirigenza di Vinovo a cedere il proprio campione.

Un prezzo che non rappresenta un ostacolo tanto alto quanto quello riguardante l’ingaggio del portoghese, vero motivo per il quale la Juve potrebbe accettare a “cuor leggero” l’addio del fuoriclasse, che ammonta a quasi 35 milioni di euro.

Guardiola potrebbe fare affidamento anche sull’interesse della Juve riguardo Gabriel Jesus per poter ammortizzare il colpo di mercato, ma la situazione è comunque complicata.

Da tenere in considerazione anche la variabile PSG che aspetta di capire cosa fare con Mbappè che, se dovesse essere ceduto al Real Madrid a enormi cifre, potrebbe affondare rapidamente il colpo su Ronaldo, unendo i due giocatori più vincenti e decisivi dell’epoca contemporanea calcistica.

