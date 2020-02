Calciomercato Juventus: Jorginho per il dopo Pjanic

Calciomercato Juventus, Miralem Pjanic non convince ed il club bianconero apre uno spiraglio al regista del Chelsea Jorginho. L’ammissione del suo agente: ” La Juventus? un’ipotesi da valutare”

Miralem Pjanic

Le strade di Maurizio Sarri e dell’attuale centrocampista del Chelsea, Jorginho, potrebbero incrociarsi di nuovo. Il nome del giovane talento italo-brasiliano è stato, di fatti, recentemente accostato a quello della Juventus la quale, avrebbe dato dei segnali di apertura al calciatore per un suo possibile approdo a Torino.

Jorginho è stato un giocatore fondamentale all’interno dello scacchiere del tecnico bianconero, prima nel Napoli, nel quale ha militato dal 2014 al 2018 per poi approdare al Chelsea, la sua attuale squadra.

Nonostante l’addio di Sarri allo Stamford Bridge il centrocampista, sotto la guida di Frank Lampard, ha avuto modo di crescere tecnicamente riuscendo a diventare l’asse portante del gioco e un autorevole rappresentate di un fondamentale ruolo.

Resistenza fisica, tecnica sopraffina, capacità nel saper dirigere le operazioni ed avere una buona visione del gioco sono tutte caratteristiche che un regista deve possedere e saper sfruttare e Jorginho ha dato più volte prova di essere tagliato per questo.

Non si può dire lo stesso per il bianconero Miralem Pjanic che, nonostante il buon rendimento ed i 150 palloni toccati a partita, fino ad ora non è riuscito ad andare oltre i livelli del pupillo di Maurizio Sarri. Il Pjanic regista sembra infatti avere pochi elementi in comune con l’ideale di regista del tecnico bianconero.

Ad oggi il giocatore della Juventus sembra non convincere abbastanza, non essendo riuscito a prendere effettivamente in mano la squadra ed è forse proprio per questo motivo che il club torinese ha iniziato a pensare a Jorginho come l’interprete ideale di questo ruolo.

A rafforzare questa pista ci pensa l’agente del giocatore, Joao Santos il quale considera l’ipotesi Juventus una opportunità da valutare e, ai microfoni di TuttoSport ha dichiarato: « [..] sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di grande livello. La Juventus? Un’ipotesi, ma che ovviamente valuteremmo insieme con il Chelsea».

Un’operazione ambiziosa che potrebbe indubbiamente apportare benefici alla squadra di Maurizio Sarri intenta a rafforzare sopratutto il suo centrocampo. A riprova di ciò sono le possibili candidature per l’estate quella di Paulo Pogba e di Sandro Tonali.

Per il momento Jorginho è felice a Londra chissà se Sarri riuscirà a convincerlo a tornare alla sua corte.

