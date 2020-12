Calciomercato Juventus: ipotesi scambio Pogba-Cristiano Ronaldo col Manchester United?

Calciomercato Juventus, clamoroso dall’Inghilterra: bianconeri e Manchester United pronti allo scambio Pogba-Cristiano Ronaldo.

Se solo pochi giorni fa avevamo parlato di un possibile scambio Dybala-Pogba tra Juventus e Manchester United, nelle ultime ore dall’Inghilterra è giunta una notizia ancor più clamorosa. Stando a quanto circolato in rete nella giornata di ieri pare che i Red Devils abbiano già messo da parte l’idea di arrivare all’attuale numero 10 bianconero.

Il club d’oltremanica infatti avrebbe proposto alla Juventus una trattativa a dir poco clamorosa per arrivare nientemeno che a Cristiano Ronaldo il quale ha chiaramente lasciato un bel ricordo dalle parti di Old Trafford come d’altronde Pogba all’ombra juventina della Mole. I due stanno attraversando però momenti ben differenti a livello individuale e di squadra.

Calciomercato Juventus: Manchester United propone scambio Pogba-Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Il francese è scontento dell’ambiente inglese e l’uscita dalla Champions League per mano del Lipsia ha ridimensionato notevolmente le ambizioni europee del suo club che dovrà accontentarsi dell’Europa League. Il portoghese, dal canto suo, si trova molto bene a Torino e lo splendido exploit di Barcellona, che lo ha visto sovrastare nettamente il rivale di sempre, Lionel Messi, ha confermato ancora una volta come sia praticamente imprescindibile nel gruppo di Andrea Pirlo.

Il Manchester United, come detto, propone lo scambio, ma la Juventus non è ovviamente intenzionata a trattare un giocatore che, nonostante l’età, è ancora in grado di fare la differenza. Pogba piace tanto al presidente Agnelli e il suo ritorno in riva al Po sarebbe graditissimo anche ai tifosi che però non vogliono certo vedere andar via Cristiano Ronaldo. L’alternativa allo scambio sarebbe pagare i 55 milioni di euro chiesti dagli albionici, ma visti i 15 di stipendio del classe ’93 e la crisi economica generata dalla pandemia di Coronavirus, è molto probabile che alla fine non se ne faccia nulla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS