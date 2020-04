Calciomercato Juventus: interessano Ceballos e James Rodriguez. Mandragora per Chiesa?

La Juventus è interessata a Dani Ceballos e a James Rodriguez del Real Madrid per il centrocampo. Per l’attacco piace sempre Chiesa e si lavora ad uno scambio con Mandragora con la Fiorentina.

Continua a sfogliare la margherita la Juventus per migliorare il proprio centrocampo la prossima stagione. Il club bianconero sta sondando davvero tante piste e dalla Spagna si sono aggiunti altri due nomi molto interessanti.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la Juventus ha messo nel mirino a Dani Ceballos, giocatore dell’Arsenal, ma in prestito dal Real Madrid. Il quotidiano catalano ha riportato come i bianconeri siano pronti ad affondare il colpo per il centrocampista classe 1996 offrendo 40 milioni ai Blancos.

Ceballos è stato abbastanza discontinuo con i Gunners in questo suo temporaneo soggiorno in Inghilterra, ma ha dimostrato di avere qualità importanti se in giornata. La Juventus, sempre secondo Mundo Deportivo, sarebbe in pole per il giocatore ed avrebbe superato Valencia, Betis e lo stesso Arsenal.

Stando a quanto raccontato da AS, invece, la Juventus sta lavorando per portare a Torino James Rodriguez. Accostato spesso e volentieri al club bianconero e alle altre società italiane, il colombiano è finito ancora una volta nei radar bianconeri che avrebbero preso contatti con il suo agente Jorge Mendes.

Per il centrocampista colombiano, però, la Juventus dovrà vedersela con l’Everton che al momento sarebbe in vantaggio. Ancelotti voleva James già al Napoli visto l’ottimo rapporto con il calciatore e lo stesso James sarebbe contento di tornare a lavorare con il tecnico italiano con cui tanto bene ha fatto al Real.

Per quanto riguarda il reparto offensivo alla Juventus continua a piacere Federico Chiesa della Fiorentina. Per averlo, i bianconeri hanno intenzione di proporre uno scambio al club viola offrendo, oltre ad un conguaglio economico, il cartellino di Rolandro Mandragora.

Il giocatore campano, ora all’Udinese, farà sicuramente ritorno a Torino come dichiarato qualche giorno fa dal ds dei friulani Andrea Carnevale, ma potrebbe non restarci a lungo. Mandragora non rientra nei piani della Juventus che potrebbe dunque utilizzarlo in altro modo.

