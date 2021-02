Calciomercato Juventus: idea Kang In Lee

La Juventus rivolge uno sguardo all’Asia, precisamente alla Corea del Sud. Le ultime notizie parlano infatti di un interessamento per Kang In Lee, giovane centrocampista del Valencia giunto quasi alla scadenza naturale del contratto.

Lee, stabilmente in prima squadra da un paio di stagioni, alterna prestazioni da titolare ad altre in panchina. Il suo bottino parla di quattro assist messi a referto in 16 partite di campionato. Pedina importante dello scacchiere di Aranalde, Lee ha dimostrato di saper giocare sia da mezzapunta che da seconda punta.

La Juventus crede nelle sue qualità ed è pronta a puntarci. Il coreano ha già informato il Valencia di non voler rinnovare il contratto in scadenza fra due stagioni, attratto dalla possibilità di compiere un ulteriore step in avanti a livello internazionale. Madama vorrebbe assicurarselo a parametro zero fra due anni, ma il pericolo di farselo sfuggire potrebbe indurla ad accelerare i tempi. Un ruolo importante a favore della Juventus potrebbe giocarlo Mendes, già regista dell’operazione Ronaldo, e in ottimi rapporti con la squadra sabauda. Viste le premesse, Lee potrebbe presto diventare il primo giocatore asiatico a vestire la maglia della prima squadra bianconera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS