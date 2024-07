Calciomercato Juventus: Huijsen per arrivare a Koopmeiners. Idee Galeno, Berkay Yilmaz e Conceicao

I bianconeri stanno intestardendosi sempre più per l’atalantino Teun Koopmeiners, al punto da sacrificare Soulé e Huijsen per racimolare non tanto la cifra richiesta dal club bergamasco, circa 60 milioni, ma almeno una quarantina per tentare di imbastire un discorso.

Forse questa infatuazione è un errore, non sempre gli atalantini fuori da Bergamo hanno reso come in nerazzurro, specie se occorre sacrificare due giocatori, soprattutto Soulé, che a Thiago Motta farebbero parecchio comodo e alla Juventus potrebbero starci.

Huijsen, rientrato dal prestito alla Roma, piace molto in Europa. Su di lui Bayern Leverkusen e PSG, ma anche Bournemouth e altre di Bundesliga e Premier League. La Juventus vorrebbe ricavarne almeno 25 milioni.

Per quanto riguarda le fasce, è difficilissimo anche il solo pensare a Karim Adeyemi poiché il Borussia Dortmund vuole almeno 45 milioni, quindi si riflette su alternative più economiche come Wenderson Galeno del Porto, un’ala con gol e assist in faretra per la quale c’è una clausola rescissoria da 60 milioni o, in alternativa, ha una valutazione di almeno 40.

Gli ultimi nomi, infine, sono quelli di Francisco Conceicao, anch’egli del Porto, e di Berkay Yilmaz, che è un terzino sinistro del Friburgo nato in Germania e in possesso del doppio passaporto turco e tedesco.

