Calciomercato Juventus, Gennaio 2023: obiettivi, possibili acquisti e cessioni

Dopo il terremoto societario, la Juventus guarda in casa e ai propri giovani. Nonostante ciò, c’è la questione terzino da risolvere.

Nonostante i bianconeri non sono potuti essere protagonisti in campo, visto il Mondiale, l’universo Juventus ha concentrato su di se tutte le attenzioni dei media.

Il terremoto societario, unito ai processi per presunto falso in bilancio, spaventano le economie già precarie della Vecchia Signora che in attesa di conoscere i nuovi volti della dirigenza, valutano le proprie possibilità nel mercato.

Le ultime risorse dei bianconeri sembrano provenire dalla Next Gen e dalla Primavera che stanno permettendo ad Allegri di poter avere nel proprio arsenale nuovi e promettenti giovani da aggregare in prima squadra.

Ai già ben noti Miretti e Fagioli, si sono aggiunti anche Soulè e Iling-Junior, inoltre Allegri ha rinnovato la fiducia nel giovane Barbieri che potrebbe essere un’arma in più sugli esterni.

I possibili acquisti della Juventus

Nonostante la situazione finanziaria, la Juventus è vigile sul mercato, soprattutto per quanto riguarda riscatti, occasioni e la ormai famosa questione “terzino”.

Sul fronte riscatti, indipendentemente da tutto, Arek Milik resterà in bianconero e il diritto di riscatto verrà esercitato visto che il polacco ha convinto tutti.

Il sogno resta sempre Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe diventare un obiettivo più per l’estate che per gennaio, ma non è da escludere una possibile rottura tra il centrocampista serbo e la dirigenza della Lazio.

Più concrete e vive le piste che portano a un terzino di spinta: Joaquim Maehle potrebbe essere venduto dall’Atalanta per circa 15 milioni di euro, ma la Dea deve valutare se cedere il giocatore proprio a una diretta concorrente.

Più interessanti i profili di Rick Karsdorp e Alvaro Odriozola. Il primo è in rottura con la Roma che, però, non vuole fare sconti per la cessione dell’olandese.

La Juventus si sta muovendo per capire le reali disponibilità del giocatore e potrebbe decidere anche di inserire una contropartita tecnica, forse De Sciglio se la Roma gradirà il profilo.

Odriozola, invece, è un esubero per il Real Madrid e conosce già la Serie A vista la sua annata a Firenze con la maglia della Fiorentina.

Il prezzo per lo spagnolo non sembra essere proibitivo.

Le possibili cessioni della Juventus

Anche sul fronte cessioni, la Juventus vuole valutare il da farsi e molti nomi sono considerabili possibili partenti per l’estate.

Leandro Paredes potrebbe non essere riscattato dai bianconeri, mentre Adrien Rabiot, dopo il buon mondiale, potrebbe avere mercato già a gennaio.

Difficile che la Juventus decida di privarsene in questo momento, ma tutto dipenderà dall’offerta che verrà eventualmente avanzata.

Chi potrebbe cambiare aria è De Sciglio. Il terzino italiano ha mercato ma potrebbe diventare la giusta pedina di scambio per arrivare a Karsdorp.

La Roma valuta il profilo dell’azzurro e potrebbe decidere di accettare l’offerta della Juventus o controbattere con una nuova contropartita.

Da valutare anche la situazione legata a Juan Cuadrado. Difficile una sua partenza già a gennaio, ma i bianconeri non sembrano vogliosi di discutere velocemente del rinnovo del contratto del colombiano.