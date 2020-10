Calciomercato Juventus: Dybala, Alex Sandro e De Ligt per Messi? Ronaldo avrebbe detto no

La Juventus in estate avrebbe avuto intenzione di portare a Torino Leo Messi offrendo al Barcellona De Ligt e Dybala. Cristiano Ronaldo si sarebbe opposto però alla trattativa.

Clamoroso retroscena di mercato quello proveniente dalla Spagna: la Juventus ha cercato di acquistare Leo Messi nell’ultima sessione di calciomercato! I bianconeri erano i più interessati assieme a Paris Saint-Germain ed hanno tentato l’assalto alla Pulce che voleva lasciare Barcellona prima della ben nota retromarcia.

A rivelare questa bomba di mercato è stato il noto sito spagnolo Don Balon che ha spiegato come la Juventus era pronta a fare un’offerta quasi irrinunciabile al Barcellona. Il club piemontese aveva intenzione di offrire, oltre ad un conguaglio economico, i cartellini di Matthijs De Ligt, Alex Sandro e di Paulo Dybala.

La trattativa alla fine non si è concretizzata e, racconta il sito spagnolo, sarebbe stato Cristiano Ronaldo a bloccare tutto. Il fuoriclasse portoghese avrebbe sconsigliato alla società bianconera di cedere ben tre giocatori per arrivare a comprarne uno solo, facendo saltare il possibile affare.

Un retroscena che, però, appare piuttosto fantasioso, anche perché è difficile pensare che la Juventus si sarebbe liberata di due giocatori che reputa importanti per il futuro in un colpo solo. Per De Ligt, inoltre, è stato solo il primo anno in bianconero ed è pressoché impossibile che la Juventus potesse decidere di cederlo.

Messi, assieme a Cristiano Ronaldo, è il miglior giocatore al mondo, ma solo pensare che la Juventus potesse avere in rosa due giocatori con ingaggi così pesanti è abbastanza utopico. La Pulce, forse, andrà via a fine anno da Barcellona, ma si può affermare con certezza che se andrà via, non sarà per giocare nella Juventus.

