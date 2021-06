Calciomercato Juventus: Dragusin possibile contropartita al Sassuolo per Locatelli?

Calciomercato Juventus: in bianconeri sono pronti ad offrire Radu Dragusin al Sassuolo per arrivare a Manuel Locatelli. Nella trattativa potrebbero finire anche Da Graca, Rafia e Felix Correia.

Chiuso a punteggio pieno il Gruppo A, l’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare, sabato alle 21:00, l’Austria di Franco Foda negli ottavi di finale di Euro 2020. Una gara che vede gli Azzurri chiaramente favoriti sugli austriaci, ma che non dovrà essere assolutamente presa sottogamba per evitare spiacevoli sorprese.

Una gara, quella contro Arnautovic e compagni, alla quale spera di prendere parte ovviamente anche Manuel Locatelli il quale, dopo i due gol rifilati alla Svizzera lo scorso 16 giugno, è entrato nella lista dei desideri di molti club europei pronti a darsi battaglia per strapparlo al Sassuolo. Tra le società interessate all’ex Milan, anche la Juventus del presidente Andrea Agnelli che, desiderosa di tornare sul tetto più alto d’Italia dopo un anno di digiuno, punta a regalare al suo “nuovo” allenatore” Max Allegri, un elemento duttile, forte e soprattutto giovane.

Locatelli, la cui carta d’identità dice 8 gennaio 1998, è valutato dal Sassuolo non meno di 40 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata della Vecchia Signora che però vuole accelerare i tempi di chiusura onde evitare eventuali aumenti del prezzo del cartellino del giocatore. Infatti, qualora dovesse scatenarsi un’asta per il 23 enne di Lecco, la Juventus rischierebbe di uscire fuori dalla contesa in favore di club economicamente più stabili (primo su tutti il Borussia Dortmund).

Pertanto, vista la disponibilità degli emiliani ad accettare contropartite, i bianconeri puntano ad inserire nella trattativa per Locatelli quel Radu Dragusin che l’AD neroverde, Carnevali aveva già chiesto a gennaio. La cessione del rumeno farebbe abbassare drasticamente il prezzo fissato per Locatelli che potrebbe scendere ancora di più nel caso in cui i piemontesi decidessero di inserire nell’affare anche altri profili graditi al Sassuolo. A tal proposito, i nomi che potrebbero quindi finire in Emilia sono quelli di Da Graca, Rafia e Felix Correia.

