Calciomercato Juventus, dalla Francia: accordo con il Brescia per Tonali

Dalla Francia fanno sapere che la Juventus avrebbe trovato un accordo con il Brescia per il passaggio in bianconero di Sandro Tonali.

Indiscrezione di mercato importante quella arrivata dalla Francia. Secondo quanto riportato dal sito Le 10 Sport, la Juventus è riuscita a strappare un accordo con il Brescia per la cessione di Sandro Tonali.

Secondo il sito francese, i bianconeri sono riusciti a battere la concorrenza del Paris Saint-Germain, trovando un accordo con il gioiello delle Rondinelle, assicurandoselo per la prossima stagione. Sembra dunque stia per esaudirsi il desiderio di Cellino che pochi giorni fa si è augurato di vedere Tonali in Italia anche il prossimo anno.

Il Brescia sa che è impossibile trattenere Tonali un’altra stagione, soprattutto in caso di retrocessione, con i vari club italiani che hanno iniziato a muoversi sul giocatore. Oltre alla Juventus, anche Inter, Milan, Napoli e Roma si sono interessate a calciatore, ma secondo Le 10 Sport il futuro del centrocampista è deciso.

Il prossimo anno, Sandro Tonali vestirà bianconero e giocherà la Champions League con la maglia del club otto volte campione d’Italia. Quello di Tonali sarebbe un colpo in prospettiva davvero importante per la Juventus che si assicurerebbe uno dei centrocampisti più interessanti del panorama calcistico italiano.

Il giocatore è visto dai bianconeri come il sostituto ideale di Miralem Pjanic che potrebbe partire nella prossima sessione di mercato. Tonali è molto apprezzato anche da Sarri che avrebbe davvero bisogno di un giocatore come il centrocampista del Brescia, ideale per impostare il gioco davanti alla difesa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS