Calciomercato Juventus, clamoroso: Conte vuole Dybala all’Inter

I problemi per il rinnovo con i bianconeri potrebbero aprire scenari clamorosi con l’argentino che si trasferirebbe nella diretta concorrente per il titolo, idea che intriga e non poco Marotta

Paulo Dybala sembra sempre più lontano da quella che qualche anno fa era la sua Juventus: distante dai campi da diversi mesi per infortunio, la questione rinnovo non è stata ancora risolta nonostante le trattative siano iniziate da tempo. Cresce il nervosismo tra Dybala e la società di Torino.

Il contratto dell’argentino scade nel 2022 e la Juventus non vuole assecondare le sue richieste considerate troppo esose(richieste per altro abbastanza datate). Questo non significa che la Juve voglia scaricare Dybala, anzi la volontà di Agnelli è sempre stata di tenersi il giocatore ma solo con un ingaggio sostenibile per le casse del club.

Il 10 vorrebbe però uno stipendio da top europeo considerandosi fondamentale nello scacchiere bianconero. Attualmente percepisce 7.3 milioni di euro a stagione, meno degli 8 di De Light e dei 31 di Ronaldo, gli agenti del giocatore spingono per arrivare alla doppia cifra.

I bianconeri non sono disposti ad accettare per questioni fisiche, economiche e tattiche dove il dualismo con Ronaldo non è stato ancora risolto. In questa situazione, Conte non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’argentino e Beppe Marotta, con il quale Dybala ha un ottimo rapporto, ha già tentato in passato di portarlo a Milano quindi una futura trattativa è tutto tranne che impossibile.

Nell‘Inter Dybala sarebbe la stella dell’attacco con Romelu Lukaku e il suo compagno di nazionale Lautaro Martinez andando ad allargare il parco offensivo interista con l’obbiettivo di confermarsi in Italia e migliorarsi in Europa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS