Calciomercato Juventus, attenta Atalanta: Manchester United pronto ad offrire 40 milioni per Romero

Calciomercato Juventus: Cristian Romero, difensore argentino attualmente in prestito all’Atalanta, finisce nel mirino del Manchester United che è pronto ad offrire 40 milioni di euro per portarlo in Inghilterra.

Al termine della stagione 2020-2021, almeno per quanto riguarda la Serie A, mancano solo due partite (tre per Juventus e Atalanta che la settimana prossima si contenderanno la Coppa Italia nella finale del Mapei Stadium) e, come spesso accade in questo periodo dell’anno, il campo inizia a lasciare sempre più spazio al calciomercato.

Calciomercato Juventus: Cristian Romero nel mirino del Manchester United.

Sebbene l’apertura ufficiale delle trattative sia fissata al 1° luglio, molte società stanno infatti già sondando il terreno in vista della prossima stagione. Tra quelle più attive ci sarebbe il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær che, ormai certo della qualificazione in Champions League e quindi dei soldi in arrivo dall’UEFA, starebbe guardando in Italia per rinforzare la sua già fortissima rosa.

Il nome che avrebbe suscitato l’attenzione dei Red Devils, stando a voci di corridoio circolate nelle ultime ore, sembrerebbe essere quello di Cristian Romero, difensore argentino della Juventus attualmente in prestito biennale, con diritto di riscatto (da 16 milioni di euro), all’Atalanta del presidente Percassi. L’ex centrale del Genoa piace molto al tecnico norvegese degli inglesi che sarebbe molto felice di affiancarlo a Maguire la prossima stagione.

I bergamaschi, pronti a riscattare Romero dalla Vecchia Signora, viste le sue ottime prestazioni, chiedono però non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire. I mancuniani vorrebbero uno sconto, ma alla fine non dovrebbero avere problemi ad investire tale cifra (lo stesso Maguire fu pagato 87 milioni di euro nel 2019). Come con Diallo, acquistato per 40 milioni di euro nell’ottobre 2020, ecco quindi che lo United è pronto a fare di nuovo spesa in casa Atalanta. La trattativa andrà in porto? Lo scopriremo a luglio.

