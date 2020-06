Calciomercato Juventus: Arsenal su Rugani e Rabiot, piace Salisu

L’Arsenal è interessato a Rugani e Rabiot, con la Juventus che considera sul mercato i due giocatori. In entrata, ai bianconeri piace Salisu del Valladolid che ha una clausola di 12 milioni di euro.

In vista della prossima stagione, la Juventus dovrà sfoltire un po’ la rosa cercando di vendere i giocatori che non sono più idonei al progetto tecnico di Maurizio Sarri. Chi dovrebbe avere ormai i mesi contati in casa bianconera sono Adrien Rabiot e Daniele Rugani.

Il centrocampista francese arrivato dal Paris Saint-Germain a parametro zero non ha mai convinto il tecnico toscano e la storia d’amore con la Juventus sembra essere già al capolinea. Il difensore ex Empoli, invece, ha trovato pochissimo spazio nonostante la stima di Sarri ed è stato superato anche da Demiral nelle gerarchie.

Entrambi i giocatori potrebbero finire all’Arsenal che già da qualche mese ha mostrato interesse per i due bianconeri. La Juventus potrebbe incassare circa 47 milioni di euro da quest’affare, con i bianconeri che potrebbero chiedere 25 milioni di euro per Rabiot e 22 milioni di euro per Rugani.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Juventus punterà molto a rafforzare il centrocampo, ma i bianconeri sono sempre alla ricerca di talenti per gli altri reparti. A questo proposito, Il nome nuovo in casa bianconera è quello di Mohammed Salisu, difensore centrale classe 1999 del Real Valladolid.

Il difensore ghanese ha una clausola rescissoria di circa 12 milioni di euro, cifra irrisoria per la Juventus, ma il club bianconero non è l’unica squadra interessata al giocatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS anche Real Madrid ed Atletico Madrid sono interessate al giocatore.

Oltre alle due squadre di Madrid, su Salisu sono molto attenti i francesi del Rennes che, stando a quanto riportato dai media francesi, sarebbero in pole per assicurarsi il giocatore. Il club francese, racconta RMC Sport, avrebbe già fatto sapere al Valladolid di voler pagare la clausola rescissoria del ghanese.

