Calciomercato Inter: trattativa col Nottingham Forest per la cessione di Gagliardini

Sondaggio del Nottingham Forest per Roberto Gagliardini in scadenza di contratto a giugno con l’Inter.

Nelle ultime ore sarebbe cresciuto l’interesse del Nottingham Forest per Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter recentemente aveva rilasciato un’intervista dove manifestava la sua delusione per lo scarso minutaggio accumulato con la maglia nerazzurra nelle ultime stagioni, facendo capire di iniziare a valutare altre possibili soluzioni per il futuro.

Una soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Premier League, dove il club inglese, attualmente al 13° posto in classifica, avrebbe avviato un sondaggio per l’ex atalantino. Il nodo della trattativa riguarderebbe, però, le tempistiche, infatti, il Nottingham starebbe valutando se attendere la scadenza di contratto a giugno e, dunque, prendere il calciatore a parametro 0, oppure optare per l’avanzamento di un’offerta al club neroazzurro per concludere la trattativa nell’attuale sessione di mercato.

La volontà di Gagliardini è quella di voler lasciare l’Inter per ritornare a giocare con continuità, resterà da capire se un potenziale trasferimento immediato del centrocampista, porterà poi l’Inter a guardarsi intorno negli ultimi giorni di calciomercato oppure decidere di dare più spazio ad Asllani, centrocampista che ha trovato molto poco spazio fin qui e che potrebbe trovarne di più con l’addio di Gagliardini.