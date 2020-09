Calciomercato Inter: Skriniar vicino al PSG. Vidal dopo la rescissione dal Barcellona

Gli operatori di mercato nerazzurri non si fermano mai: avviati i contatti con il PSG per la cessione di Skriniar. Intanto dalla Spagna si aspetta la rescissione di Vidal con il Barcellona. Col cileno c’è già intesa di massima.

Il motto di questo mercato per l’Inter è quello di dover cedere prima di focalizzarsi su grossi acquisti. Così è andata già per Hakimi – trattativa nella quale è stato ceduto prima Icardi per una cifra simile a quella dell’acquisizione del marocchino – e così potrebbe andare per Kantè. Il futuro del centrocampista francese, numero uno sulla lista stilata da Conte, passerebbe infatti da una possibile cessione di Skriniar.

Per lo slovacco ci sono stati diversi contatti, ma poco fruttuosi, dall’Inghilterra, con il Manchester City in prima linea. Ora su di lui semberebbe essere piombato il PSG dell’ex nerazzurro Leonardo, il quale vedrebbe in Skriniar il perfetto sostituto come età e qualità dell’ex capitano Thiago Silva.

I francesi non hanno ancora presentato all’Inter un’offerta ufficiale, ciò che traspare da casa Inter, però, è un non voler cedere il calciatore per cifre inferiori ai 50 milioni. Da monitorare, nel caso, anche il possibile inserimento di Paredes nella trattativa. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno, ma pare esserci fiducia.

Diversa, invece, la situazione Vidal. Qui non c’è bisogno di imbastire trattative onerose con il club, ma bisogna attendere la risoluzione contrattuale del calciatore con il Barcellona.

Nella giornata di oggi il cileno, con il suo entourage si è già mosso in questa direzione. L’Inter, dal canto suo, aspetta solo novità per definire la trattativa, visto che l’accordo con l’ex bianconero pare esserci già sulla base di un biennale da 7 milioni annui. Conte lo aspetta a braccia aperte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS