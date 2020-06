Calciomercato Inter: sfida alla Roma per Pedro

La dirigenza nerazzurra valuta un inserimento nella trattativa avviata tra Pedro e la Roma. Il calciatore, che arriverebbe a parametro 0, interessa molto soprattutto ad Antonio Conte.

Potrebbe avere del clamoroso l’inserimento che l’Inter starebbe tentando nella trattativa Roma-Pedro. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la società nerazzurra starebbe provando a convincere lo spagnolo per un trasferimento in nerazzurro.

Un vero e proprio colpo di scena, questo qui, per i giallorossi che se non si sentivano con il “si” di Pedro in tasca, poco mancava. Questa intromissione nerazzurra, però, potrebbe cambiare tutto.

Ad aver spinto sull’avvio della trattativa, Antonio Conte. L’ex tecnico del Chelsea, che tanto bene conosce Pedro, sembrerebbe voler il giocatore soprattutto per la sua duttilità offensiva.

Marotta, come da prassi, cercherà di accontentare il tecnico, anche perché la trattativa si svolgerà su un campo amico per lui: il tesseramento di un parametro 0.

L’ex Barcellona, che a fine stagione lascerà il Chelsea, ha già fatto capire al suo entourage, che ha ancora voglia di grande calcio europeo.

Il passaggio in MLS per ora è posticipato, da capire se nel futuro di Pedro ci potrà essere la Serie A. Tutto porta però a pensare che sarà così. Al calciatore la scelta finale.

